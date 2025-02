Hợp tác chiến lược cùng WinCommerce, T&G đẩy mạnh mạng lưới phân phối táo ENVY™ tại thị trường Việt Nam

Với hơn 8 năm hợp tác chiến lược, hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) tại TP. Hồ Chí Minh, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng New Zealand, Ngài Christopher Luxon.

Thỏa thuận hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa sản phẩm táo cao cấp ENVY™ của T&G đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Trong hai năm tới, sản lượng dự kiến sẽ tăng 50% nhờ vào việc mở rộng phân phối trên phần lớn hệ thống gần 4.000 cửa hàng của WinCommerce, bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến mãi và trải nghiệm sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tới táo ENVY™.

Ông Gareth Edgecombe, Tổng Giám đốc T&G Global, cho biết Việt Nam là thị trường tăng trưởng trọng điểm của T&G, và biên bản ghi nhớ này tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa công ty và WinCommerce. Trong năm năm qua, sản phẩm táo ENVY™ của T&G đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về thị phần. Hiện nay, giữ 40% thị phần trong phân khúc, ENVY™ đã trở thành thương hiệu táo cao cấp dẫn đầu tại Việt Nam.”

Ông Gareth Edgecombe khẳng định: ”Là một phần trong chiến lược phát triển của ENVY™ tại châu Á, chúng tôi chú trọng mọi nỗ lực vào việc nhân rộng nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Thông qua biên bản ghi nhớ này, mối quan hệ hợp tác giữa T&G Global và WinCommerce sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời nhấn mạnh cam kết chung của hai đơn vị trong việc mang đến cho nhiều khách hàng hơn cơ hội tiếp cận táo ENVY™ – dòng táo thơm ngon, chất lượng và luôn có mặt quanh năm.

“Câu chuyện của Táo ENVY™ thuộc T&G là một trong những thành công tiêu biểu của ngành nông nghiệp New Zealand. Được phát triển bởi các đối tác tại Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand vào năm 2008, giống táo này hiện nay được chúng tôi cùng mạng lưới nông dân độc lập chăm sóc và trồng trọt tại New Zealand. Đặc biệt, bằng việc cấp phép cho các nông dân ở hơn 13 quốc gia, chúng tôi tự hào khi người tiêu dùng ở hơn 60 quốc gia có thể thưởng thức táo ENVY™ cao cấp mỗi ngày.

Với 70% sản lượng táo ENVY™ tại Việt Nam được trồng tại New Zealand, biên bản ghi nhớ này hứa hẹn sẽ đóng góp to lớn vào doanh thu xuất khẩu cho New Zealand và góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế khu vực cũng như quốc gia.” ông Gareth Edgecombe cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Phương, Tổng Giám đốc WinCommerce, chia sẻ: “Tại các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN, chúng tôi luôn đặt việc cung cấp đa dạng các lựa chọn lên hàng đầu, đảm bảo người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận và trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao, dù là sản phẩm nội địa hay quốc tế.”

Khi đề cập đến những thành công thương mại và tiềm năng trong tương lai, bà Phương cũng khẳng định: “Táo ENVY™ ngày càng được ưa chuộng và lựa chọn bởi nhiều người tiêu dùng, điều này chứng tỏ tiềm năng to lớn của thị trường Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa WinCommerce và T&G thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho khách hàng những trái táo chất lượng cao.”

Thủ tướng New Zealand, Ngài Christopher Luxon, cho biết biên bản ghi nhớ này là một phần trọng yếu trong hành trình thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu: ”Chúng tôi đặt mục tiêu đầy tham vọng sẽ gấp đôi giá trị xuất khẩu trong vòng 10 năm tới, và ngành thực phẩm, sợi chất lượng cao dẫn đầu thế giới của New Zealand, cùng với sự đổi mới và năng suất là chìa khóa để chúng tôi chạm tay tới mục tiêu này. Theo đó, biên bản ghi nhớ giữa T&G và WinCommerce ra đời như một minh chứng cho hành trình chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu đó.”

Danh mục sản phẩm táo của T&G đã có mặt tại Việt Nam hơn 15 năm, với văn phòng đại diện của công ty được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2019. Hiện nay, táo của T&G chiếm 19% tổng lượng táo nhập khẩu từ New Zealand vào Việt Nam.