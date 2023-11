Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu vực 12 (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động nhằm gắn kết người dân, thúc đẩy tinh thần "Tương thân tương ái" và gắn Ngày hội Đại đoàn kết với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Các cơ quan hữu quan cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng lòng chung sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, có kinh tế phát triển, văn minh - văn hóa, an ninh - an toàn, hướng đến mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Liên, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khu dân cư 12 đã tuyên truyền thông qua các cuộc họp tổ, nhóm; vận động 488 hộ dân (đạt 100%) đăng ký thực hiện Cuộc vận động, góp phần quan trọng trong việc nâng chất lượng khu vực văn hóa. Qua đó, đời sống nhân dân khu vực ngày càng được nâng lên, các công trình thiết thực, cụ thể ngày càng được lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu ứng xã hội cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong năm 2024, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng từ nội bộ đến các tầng lớp nhân dân về mục đính, ý nghĩa, tầm quan trọng và từng nội dung của Cuộc vận động; đặc biệt, chú trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng, thiết thực theo phương châm “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân”.

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Ban Công tác mặt trận khu vực 12, trao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 5 phần quà cho hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Châu Văn Liêm.

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Bà Chăng A (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động thực tiễn để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đặc biệt là phải có nhận thức sâu sắc về truyền thống của vùng đất và con người Bạc Liêu, đặt niềm tin vững chắc vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong những năm tới.

Với nhân dân ấp Bà Chăng A, Phó Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng ấp Bà Chăng A cũng như của tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 16 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Bạc Liêu; tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu; tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp Bà Chăng A. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 5 phần quà cho hộ nghèo. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cũng tặng quà cho ấp Bà Chăng A, trao tặng nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo...

Trong chuyến công tác tại Bạc Liêu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã viếng Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi); thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Tăng Thị Mỹ Hạnh - nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Ấp Bà Chăng A có diện tích tự nhiên 242,3 ha, với 269 hộ, gần 1200 nhân khẩu. Đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ. Những năm qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động đều được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng, đạt nhiều kết quả hết sức tích cực. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới dự Ngày hội tại thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Tấn Tới biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm đạt được, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ cận nghèo từng bước được giảm dần, trong thôn chỉ còn 1 hộ nghèo. Ông Lê Tấn Tới khẳng định huyện Cam Lâm có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, đảm bảo an ninh và quốc phòng.

Để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân của địa phương cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống và phát triển một cách hiệu quả; hướng dẫn nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ cho gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ thuần phong mỹ tục dân tộc, tham gia bảo vệ môi trường, tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Dịp này, ông Lê Tấn Tới đã tặng 40 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và huyện Cam Lâm trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách, gia đình uy tín tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Cửa Tùng.