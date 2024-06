Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không được thêm thủ tục, giấy tờ đối với dự án nhà ở

Cho ý kiến tại cuộc họp về quy định giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định đơn giản, không phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ đối với nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dẫn chiếu theo các quy định của pháp luật đầu tư, phân cấp triệt để cho địa phương.

Đối với trình tự, thủ tục chuyển đổi công năng các dự án nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở cũ thuộc tài sản công, sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo một số bộ, ngành, hiệp hội, Phó Thủ tướng nêu nguyên tắc: "Cấp nào phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp đó sẽ có văn bản chấp thuận việc chuyển đổi công năng nhà ở".

Cùng với bộ tiêu chuẩn chung, thống nhất về chất lượng chung cư do cơ quan quản lý nhà nước ban hành và thực hiện đánh giá, công bố, giám sát, Phó Thủ tướng lưu ý, việc phân hạng chung cư cần khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong nước, quốc tế thực hiện bình chọn, trao giải thưởng cho các tòa nhà, chung cư được bình chọn là kiến trúc, tiện ích sống, mô hình quản trị thông minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, môi trường sống an toàn, trong lành…

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về trình tự thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì cho phần sở hữu chung của nhà chung cư. Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, thiết kế lại theo hướng phù hợp với quy định của pháp luật dân sự; quy định xử lý chuyển tiếp với các trường hợp trước khi nghị định có hiệu lực.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự thảo Nghị định gồm 13 chương, 95 điều, quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở quy định tại Nghị định này.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo Nghị định quy định thời gian xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh khi nhận được ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch; xử lý chuyển tiếp để giải quyết các trường hợp pháp luật thay đổi, quy hoạch thay đổi về khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến nhằm thể chế hóa quy định rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng, tình hình phát triển các phân khúc nhà ở tại địa phương để quyết định chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; bổ sung quy định ưu tiên bố trí vốn Nhà nước để phát triển các loại nhà ở. Cùng với đó là xác định thời điểm và trách nhiệm của cơ quan đặt hàng mua nhà ở thương mại làm nhà ở phục vụ tái định cư; dẫn chiếu các quy định huy động vốn để phát triển nhà ở theo pháp luật chuyên ngành về tín dụng, đầu tư công, trái phiếu...

Về phân hạng chung cư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, việc phân hạng chung cư nhằm phát triển các chung cư có chất lượng, tiện ích sống tốt hơn; làm căn cứ tính chi phí quản lý.

Từ thực tiễn nhiều dự án chung cư gắn mác cao cấp, hạng sang tùy theo tổ chức xếp hạng để huy động vốn, bán căn hộ, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu đề nghị có quy định bắt buộc chủ đầu tư phải đăng ký xếp hạng chung cư theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và công bố trước khi huy động vốn, mở bán.

Tại cuộc họp, các ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, điều kiện đối với nhà ở công vụ theo pháp luật về nhà ở trong quy định về phát triển, quản lý sử dụng nhà ở công vụ; bổ sung trường hợp huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, trong quy định phát triển, quản lý sử dụng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng cần bổ sung trường hợp cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở riêng lẻ, khu trọ có nhiều phòng, căn hộ cho thuê, trong đó đặc biệt lưu ý các quy chuẩn kỹ thuật an toàn xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.