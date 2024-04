Phú Thọ: Bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Lễ hội Đền Hùng

(Ngày Nay) - Ngày 13/4, đoàn công tác của Công an tỉnh Phú Thọ do Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra các phương án bảo đảm an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024.

Nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024 sẽ có nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, du khách thập phương, đồng bào cả nước về Đền Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu phải bố trí lực lượng quan sát từ tầm cao, tầm xa để bảo vệ tuyệt đối an toàn. Lực lượng an ninh cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các thế lực thù địch, phần tử phản động thực hiện các hành vi phá hoại, phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các tà đạo và các trường hợp lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan trái phép.

Đối với việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ được phân công làm nhiệm vụ tại các chốt phải quan tâm đến các vị trí tập trung đông người trong không gian hẹp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, móc túi. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước lên danh sách các đối tượng trộm cắp, móc núi, cướp, cướp giật, các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp hoạt động lưu động để có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng lợi dụng dịp Giỗ Tổ để hoạt động...

Bên cạnh đó, các lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan và Khu di tích lịch sử Đền Hùng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ các cơ sở kinh doanh hàng hóa không được để các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các loại đồ chơi mang tính bạo lực bày bán trong Khu di tích, không để xảy ra các hành vi thiếu văn minh trong không gian khu vực Đền Hùng.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, ngay sau khi kiểm tra trực tiếp tại Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn đã kiến nghị Ban Tổ chức Giỗ Tổ chỉ đạo ngành y tế bố trí thêm đội ngũ y, bác sỹ thường trực tại các Đền trong Khu di tích, sẵn sàng sơ, cấp cứu các trường hợp có sức khỏe yếu không may bị ngất hoặc bị các tai nạn, chấn thương khác.