Prudential đồng hành cùng đêm nhạc của Michael Learns To Rock

(Ngày Nay) - Là nhà đồng tài trợ đêm nhạc "Take Us To Your Heart" của nhóm nhạc Michael Learns To Rock tại Nhà thi đấu Phú Thọ vào 17/11 sắp tới, Prudential Việt Nam mong muốn mang đến cho khách hàng tham gia bảo hiểm qua Kênh Hợp tác Ngân hàng những trải nghiệm đầy cảm xúc khi được hòa mình vào những bản hit lừng danh đã trở thành thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc US-UK.