Những khoảnh khắc “Sống lại tiếng yêu đầu” tại đêm nhạc Micheal Leanrs To Rock

(Ngày Nay) - Trong cương vị Nhà Đồng Tài Trợ của đêm nhạc Michael Learns To Rock – “Take Us To Your Heart Tour” diễn ra vào tối 17/11, Prudential Việt Nam mang đến một cảm xúc âm nhạc hoài niệm và tái khẳng định cam kết đem lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Sống Lại Tiếng Yêu Đầu” của Prudential dành cho Khách hàng Kênh Hợp tác, nhằm gợi nhắc về một miền ký ức cảm xúc đáng nhớ của thời thanh xuân, như những giai điệu bất hủ từ Michael Learns To Rock.

Đêm nhạc "Take Us To Your Heart" diễn ra ngày 17/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. HCM đánh dấu sự trở lại lần thứ tư của nhóm nhạc Michael Learns To Rock tại Việt Nam, thu hút hàng nghìn người hâm mộ cùng khách mời đặc biệt - ca sĩ Erik. Các khán giả nói chung và Khách hàng Prudential nói riêng cùng được hòa mình cùng không khí âm nhạc hoài niệm qua những bản hit vượt thời gian như 25 Minutes, I Still Carry On, Sleeping Child... Đến với đêm nhạc, Khách hàng Prudential còn được trải nghiệm không gian đặc biệt tại khu vực booth của nhãn hàng, nơi họ có thể check-in và nhận ngay một combo quà tặng hấp dẫn, bao gồm quạt mát, nước uống và một bức ảnh polaroid lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Một trong những Khách hàng Prudential được nhận vé tham dự, chị Bảo Trân (Phú Nhuận, TP. HCM) chia sẻ về cảm xúc của mình khi tham dự đêm nhạc: “Đây là lần đầu tiên mình và người bạn có cơ hội tham gia một đêm nhạc lớn như thế này. Những ca khúc của Michael Learns To Rock không đơn thuần chỉ là âm nhạc mà còn là những kỷ niệm đẹp, gợi nhớ những cảm xúc khó quên trong cuộc sống. Thật hạnh phúc khi được sống lại những khoảnh khắc ấy cùng hàng ngàn khán giả hôm nay.”

Chiến dịch Khách hàng “Sống Lại Tiếng Yêu Đầu” là món quà Prudential & các Ngân hàng Đối tác gửi đến Khách hàng nhằm gợi nhắc về miền ký ức đáng nhớ qua những thanh âm quen thuộc, và khẳng định sự đồng hành lâu dài của Prudential bên cạnh Khách hàng qua từng cột mốc của cuộc sống. Hoạt động đồng hành cùng đêm nhạc "Take Us To Your Heart" và các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội như cuộc thi chia sẻ kỷ niệm về tiếng yêu đầu, các bài hát gắn liền với thế hệ thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của Khách hàng chính là trạm cảm xúc đầu tiên của hành trình chiến dịch “Sống Lại Tiếng Yêu Đầu".

Trong thời gian tới, Prudential sẽ tiếp tục hành trình chiến dịch với chuỗi hoạt động đặc biệt dành riêng cho Khách hàng trong mùa lễ hội cuối năm. Với những món quà tri ân đầy ý nghĩa, Prudential cùng các Ngân hàng Đối tác mong muốn trở thành cầu nối, giúp các Khách hàng trao gửi “tiếng yêu” qua những món quà ấm áp cho bản thân và cho gia đình.

Nhiều năm qua, Kênh Hợp tác của Prudential Việt Nam không ngừng nỗ lực mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho Khách hàng qua nhiều chương trình âm nhạc giàu cảm xúc khác nhau. Có thể kể đến các đêm nhạc, từ “Hẹn Yêu” năm 2022 đến “Sống Lại Cảm Giác An” năm 2023, và đến năm 2024, Prudential tiếp tục hành trình cảm xúc với thông điệp trân trọng và bảo vệ những mối quan hệ quý giá, đồng hành cùng Khách hàng tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ.