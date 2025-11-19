PVFCCo – Phú Mỹ ra mắt nền tảng tham quan tổ hợp nhà máy Phú Mỹ trực tuyến bằng công nghệ VR360

(Ngày Nay) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM ) chính thức ra mắt nền tảng Tham quan tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ trực tuyến bằng công nghệ VR360 tại địa chỉ https://vr360.dpm.vn. Đây là công cụ cho phép khách hàng, đối tác và bà con nông dân trên cả nước dễ dàng khám phá một trong những nhà máy sản xuất phân bón hiện đại hàng đầu Việt Nam theo cách trực quan, sinh động và thuận tiện nhất ngay từ thiết bị cá nhân.

Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa và minh bạch chuỗi cung ứng, việc PVFCCo - Phú Mỹ tiên phong ứng dụng VR360 đánh dấu bước tiến quan trọng, giúp rút ngắn khoảng cách thông tin, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào quy trình sản xuất phân bón an toàn, hiện đại và chuẩn quốc tế. Với công nghệ VR360, toàn bộ không gian nhà máy được ghi hình thực tế và tái hiện chân thật dưới dạng ảnh panorama 360°. Nền tảng mang đến hai hình thức trải nghiệm: một hành trình được gợi ý sẵn dẫn người xem đi qua các phân xưởng trọng yếu, và một chế độ tự do cho phép khám phá tùy theo nhu cầu. Tại mỗi điểm dừng, người xem có thể tiếp cận các thông tin trực quan về quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, công nghệ vận hành và các tiêu chuẩn môi trường, cũng như câu chuyện xây dựng thương hiệu Phân bón Phú Mỹ suốt hơn hai thập kỷ qua. Toàn bộ trải nghiệm diễn ra trực tuyến, không cần đăng ký, miễn phí hoàn toàn, mang lại cảm giác gần gũi như đang có một “hướng dẫn viên số” đồng hành tại từng điểm dừng chân.

Nền tảng này đặc biệt ý nghĩa đối với bà con nông dân. Nhiều năm qua, tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ luôn chào đón đông đảo đoàn tham quan trực tiếp; tuy nhiên, vẫn còn hàng chục nghìn nông dân trên khắp cả nước chưa có cơ hội đến nhà máy do hạn chế về thời gian, chi phí và điều kiện địa lý. VR360 giúp thu hẹp khoảng cách đó khi mang toàn bộ quy trình sản xuất chuẩn hóa đến ngay trước mắt người xem, qua đó củng cố niềm tin vào chất lượng sản phẩm và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tin giả, hàng giả trên thị trường phân bón. Trải nghiệm trực quan này cũng giúp bà con hiểu rõ nguồn gốc sản phẩm – một yếu tố ngày càng quan trọng trong xu hướng nông nghiệp sạch, minh bạch và bền vững. Đối với hệ thống đại lý và khách hàng doanh nghiệp, VR360 trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc chuẩn hóa hoạt động giới thiệu sản phẩm, đồng thời nâng cao hình ảnh của ngành phân bón Việt Nam trong mắt đối tác và thị trường quốc tế.

Sự ra mắt của VR360 cũng góp phần quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của PVFCCo. Nền tảng này hỗ trợ tăng cường tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo nền tảng cho các ứng dụng công nghệ cao hơn như AI, phân tích dữ liệu hay IoT trong tương lai. Đây cũng là một bước đi phù hợp với chiến lược ESG của PVFCCo, thể hiện cam kết lâu dài với phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, công cụ Tham quan tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ trực tuyến bằng công nghệ VR360 còn mang lại giá trị cho hoạt động hợp tác giáo dục đào tạo, hỗ trợ sinh viên, học sinh ngành nông nghiệp tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại. Công cụ này cũng hữu ích trong đào tạo nội bộ và các chương trình đối ngoại doanh nghiệp, đặc biệt tại các sự kiện triển lãm hay hội nghị lớn trong và ngoài nước, khi PVFCCo muốn giới thiệu năng lực sản xuất tiên tiến của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Từ hôm nay, khách hàng, đối tác và bà con nông dân có thể bắt đầu chuyến tham quan tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ tại: https://vr360.dpm.vn. PVFCCo – Phú Mỹ kỳ vọng nền tảng VR360 sẽ trở thành cầu nối mới, mang hình ảnh nhà máy hiện đại – tiên phong đến gần hơn với công chúng, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.