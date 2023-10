Quận Hoàn Kiếm: Phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cơ sở kinh doanh 'bóng cười' trái phép

Theo các chuyên gia y tế, “bóng cười” là tên gọi của một loại bóng được bơm khí N2O; đây là loại khí không màu, không mùi, có tính chất ức chế thần kinh làm phản ứng của cơ thể trở nên chậm chạp. Sau khi hút khí này, người sử dụng có cảm giác hưng phấn, thích cười, chóng mặt nhẹ và ảo giác thoáng qua. Ngay khi sử dụng, khí N2O có thể đem lại cảm giác sảng khoái, vui vẻ, nhưng sau đó là cảm giác chóng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn; một số trường hợp có thể đột tử do cung cấp không đủ khí oxy trong quá trình hô hấp.

Dù những hệ luỵ khôn lường gây hại đối với hệ thần kinh, hệ tim mạch… của con người khi sử dụng khí N2O đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo; nhưng “bóng cười” dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc vui của các “dân chơi”.

Trên thực tế hiện nay, do chạy theo lợi nhuận nên tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT, đặc biệt là loại hình kinh doanh có sử dụng nhạc và biểu diễn nghệ thuật như: quán bar, nhà hàng có sử dụng nhạc, quán cà phê có nhạc… “bóng cười” vẫn được bán tràn lan.

Theo Công an TP. Hà Nội, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều nhóm thanh, thiếu niên sử dụng “bóng cười” gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, Công an thành phố đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, công an các quận, huyện tiếp tục yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên cam kết không mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và “bóng cười."

Công an các quận, huyện phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp tổ dân phố về việc phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, xử lý các vi phạm liên quan đến “bóng cười."

Lực lượng chức năng phối hợp với phòng Văn hóa thông tin UBND các quận, huyện tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường, xã về việc phòng ngừa, cảnh giác, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy và “bóng cười” trên địa bàn. Tình trạng buôn bán “bóng cười” đã và đang được kiềm chế; qua đó góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Dù tình trạng các cơ sở kinh doanh “bóng cười” trái phép gần đây đã giảm đáng kể; tuy nhiên do chạy theo lợi nhuận nên một số cơ sở vẫn cố tình lén lút với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau để hoạt động, bất chấp sự vào cuộc kiểm tra, xử lý quyết liệt từ các cơ quan chức năng.

Trong vai khách hàng, PV Ngày Nay đã ghi nhận được thực trạng đáng báo động tại một số cơ sở kinh doanh đồ uống “núp bóng” quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đó là trường hợp cơ sở kinh doanh có tên AVA Lounge (nằm tại tầng 2 toà nhà 50-52 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong không gian đặc quánh mùi khói thuốc, tiếng nhạc chát chúa từ quầy DJ và những vũ công ăn mặc thiếu vải đang uốn éo những điệu nhảy phản cảm, ngoài những loại rượu mạnh được bán với giá hàng triệu đồng mỗi chai, thứ “đặc sản” không thể thiếu của cơ sở này dường như chính là “bóng cười”. Để phục vụ nhu cầu của các “dân chơi”, khí N2O từ những bình lớn được nhân viên của AVA Lounge bơm sẵn vào các vỏ bóng bay rồi bán tràn lan cho khách hàng.

Để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng, khi đến giờ đóng cửa theo quy định, tầng 1 của toà nhà 50-52 Hàng Bè có vẻ như đã được khoá cửa im lìm tại khu vực tầng 1; nhưng trên thực tế cơ sở AVA Lounge tại tầng 2 vẫn mở cửa hoạt động cho tới sáng và bố trí nhân viên lén lút đón, dẫn khách vào bên trong rồi lên tầng 2 để uống rượu, nhảy nhót và sử dụng “bóng cười”.

Qua khảo sát cho thấy, một quả “bóng cười” tại AVA Lounge được bán với giá 150 nghìn đồng, với số lượng “bóng cười” bán ra mỗi đêm lên tới vài trăm, thậm chí khi đông khách lượng “bóng cười” được bán ra có thể lên tới hàng nghìn quả; nhẩm một phép tính đơn giản, nguồn lợi bất chính thu về từ hoạt động kinh doanh khí N2O trái phép tại cơ sở này mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Được biết, kể từ khi khai trương cho đến nay, AVA Lounge đã nhiều lần bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý về hành vi kinh doanh “bóng cười”. Tháng 8/2023, cơ quan Công an lại nhận được tố giác của người dân về việc cơ sở này tiếp tục cung cấp dịch vụ “bóng cười” cho các “dân chơi”.

Từ tin báo tố giác được người dân gửi tới trang FanPage Công an thành phố Hà Nội, trong đó ghi nhận hình ảnh quán AVA Lounge có bán “bóng cười”, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc tổ chức kiểm tra, xử lý quyết liệt. Theo đó, tối ngày 3/8/2023, tổ công tác liên ngành gồm Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh AVA Lounge.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 3 bình khí N2O, lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở về các lỗi: Kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Liên quan đến tình trạng này, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, tối ngày 6/10/2023, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Công an phường Đồng Xuân và Công an phường Hàng Buồm đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại hai cơ sở kinh doanh C. Lounge (phố Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân) và cơ sở The Bunker (số 44-46 Mã Mây, phường Hàng Buồm). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại mỗi cơ sở 01 bình khí N2O; đồng thời lập biên bản, đề xuất xử phạt hành chính đối với hai cơ sở này.

Dù Công an quận Hoàn Kiếm đã liên tiếp vào cuộc, tăng cường kiểm tra, xử lý, song, tình trạng kinh doanh “bóng cười” tại các quán bar, lounge trên địa bàn quận vẫn diễn biến phức tạp. Các cơ sở không chỉ lén lút kinh doanh mà còn tìm đủ biện pháp đối phó, dẫn đến những khó khăn cho công tác quản lý của lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm từng khẳng định, đối với tất cả những trường hợp bị phát hiện vi phạm nhiều lần, sẽ đề xuất tước giấy phép kinh doanh đến 2h sáng, đồng thời yêu cầu Trưởng Công an các phường chịu trách nhiệm nếu để người dân, báo chí phản ánh.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị người dân không nên sử dụng “bóng cười” và các chất kích thích, đặc biệt phần đông trong số này đều là giới trẻ. Việc sử dụng “bóng cười” thường xuyên dẫn đến nhiều nguy cơ liên quan đến sức khỏe, nhất là hệ thần kinh và có ảnh hưởng lâu dài trong tương lai.