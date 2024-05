Quận Tây Hồ: Ngăn chặn và xử lý nghiêm quán bar tổ chức biểu diễn thu tiền trái phép

(Ngày Nay) - Trước phản ánh về việc một số quán bar “trá hình” ở khu vực bãi sông Hồng (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) có dấu hiệu tổ chức biểu diễn bán vé thu tiền, tập trung đông người… gây nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn; chính quyền phường Quảng An đã có sự vào cuộc kiểm tra, xử lý và ngăn chặn vô cùng quyết liệt.

Trước đó, ngày 29/4/2024, Ngày Nay đã đăng tải bài viết phản ánh việc quán bar có tên Sala Nature Garden (số 9 ngõ 154 Đê Quai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn âm nhạc của các DJ người nước ngoài, bán vé vào cửa với giá khoảng 100-150 nghìn đồng/người.

Đáng chú ý, những buổi biểu diễn này đều do phía Sala Nature Garden tự ý tổ chức, hoàn toàn không báo cáo tới cơ quan chức năng cũng như không thực hiện các thủ tục xin cấp phép tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật.

Và dự kiến, ngày 30/4/2024, quán Sala Nature Garden sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện biểu diễn âm nhạc thu vé trái phép, với quy mô khá lớn, thu hút hàng trăm người tham dự.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin từ báo chí, trong đêm ngày 29 – rạng sáng ngày 30/4/2024, chính quyền phường Quảng An đã có sự vào cuộc rất quyết liệt, với quyết tâm cao độ sẽ ngăn chặn hoàn toàn việc tổ chức sự kiện biểu diễn trái phép, tập trung đông người, gây nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn của quán bar Sala Nature Garden.

Quá trình ghi nhận thực tế vào ngày 30/4/2024 cho thấy, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng phường Quảng An mà sự kiện biểu diễn trái phép nói trên đã không diễn ra tại địa điểm số 9 ngõ 154 Đê Quai mà được chủ quán Sala Nature Garden di chuyển sang địa bàn lân cận khác.

Tương tự như vậy là trường hợp quán Reversocial Hanoi nằm tại địa chỉ 156 Đê Quai (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) - rất gần quán Sala Nature Garden. Qua các thông tin quảng cáo của Reversocial Hanoi vào thời điểm cuối tháng 4/2024, cơ sở này dự định tổ chức một sự kiện biểu diễn âm nhạc của DJ người nước ngoài, với giá vé vào cửa khoảng 100-150 nghìn đồng/người vào ngày 4/5/2024.

Nắm bắt được thông tin này, các lực lượng chức năng của phường Quảng An trong đó nòng cốt là lực lượng Công an phường Quảng An, với phương châm lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm xuyên suốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, đã triển khai đồng loạt các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm.

Ghi nhận tại thời điểm 23h ngày 4/5/2024 tại địa chỉ 156 Đê Quai - nơi trước đó được quảng cáo là quán bar Reversocial Hanoi, ngôi nhà này trong tình trạng “cửa đóng then cài”, tắt đèn tối om và hoàn toàn không có bóng dáng của chủ quán hay của bất kỳ “dân chơi” nào.

Được biết, để ngăn chặn triệt để tình trạng các quán bar “trá hình” như Sala Natgure Garden hay Reversocial Hanoi tổ chức các sự kiện biểu diễn trái phép, song song với việc yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Công an phường Quảng An đã thành lập các tổ tuần tra thường xuyên và liên tục tại nhiều thời điểm trong ngày nhằm đảm bảo việc nắm bắt thông tin nhanh chóng, để có những biện pháp xử lý, ngăn chặn quyết liệt và kịp thời nếu phát hiện sai phạm.