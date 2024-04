Quận Tây Hồ: Tràn lan quán bar “trá hình”, tổ chức biểu diễn thu vé trái phép?

(Ngày Nay) - Thời gian qua, tình trạng tại khu đất nông nghiệp nằm tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) bỗng “mọc” lên những quán bar “trá hình”, thường xuyên tổ chức biểu diễn thu tiền vé, tập trung đông người, có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, gây nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Quá trình ghi nhận thực tế, tại địa chỉ số 9 ngõ 154 Đê Quai (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) từ lâu vốn đã và đang tồn tại cơ sở kinh doanh có tên Sala Club Nature. Đây vốn là một cụm công trình gồm nhiều nhà tạm, nhà bạt, thậm chí là bể bơi để nhằm phục vụ mục đích kinh doanh quán ăn, quán bar, tổ chức sự kiện có DJ biểu diễn âm nhạc tại sân khấu ngoài trời, những bữa tiệc bể bơi… nhằm bán vé thu tiền của khách hàng.

Theo thông tin phản ánh từ người dân và thông tin quảng cáo của Sala Club Nature trên các trang mạng xã hội Facebook, định kỳ hàng tuần, hàng tháng, tại đây sẽ diễn ra những buổi biểu diễn âm nhạc của các DJ người nước ngoài, với giá vé vào cửa khoảng 100-150 nghìn đồng/người.

Qua tìm hiểu được biết, những buổi biểu diễn này đều do phía Sala Club Nature tự ý tổ chức, hoàn toàn không báo cáo tới cơ quan chức năng cũng như không thực hiện các thủ tục xin cấp phép tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật.

Mỗi buổi biểu diễn, mỗi sự kiện âm nhạc này đều được những người đứng đầu quán Sala Club Nature tổ chức “thâu đêm suốt sáng” kéo dài trong suốt vài ngày liền, bất chấp các quy định về giờ đóng cửa.

Quán Sala Club Nature từ lâu đã được nhiều “dân chơi” truyền tai nhau rằng đây là địa điểm “ăn chơi tới bến” – nơi có thể thoải mái “phê pha” xuyên đêm với đủ các loại rượu mạnh, bia, chất kích thích, shisha, bóng cười… mà không lo bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Trên thực tế, bên trong khu đất số 9 ngõ 154 Đê Quai hiện đang tồn tại một cụm công trình gồm nhiều nhà tạm, nhà bạt, bể bơi, sân khấu ngoài trời khá lớn với bàn DJ, cùng quầy bar, hệ thống đèn led nháy nhiều màu sắc, màn hình máy chiếu lớn và hệ thống loa công suất rất lớn.

Mỗi khi tại Sala Club Nature tổ chức sự kiện âm nhạc bán vé vào cửa, nhân viên quán sẽ thu tiền từ khách hàng sau đó đóng 1 dấu ấn riêng lên tay khách hàng để đánh dấu. Bóng cười cũng là mặt hàng được bán tràn lan tại Sala Club Nature với giá khoảng hơn 100 nghìn đồng/quả.

Những buổi biểu diễn âm nhạc tại đây thường thu hút hàng trăm “dân chơi” tìm đến say sưa thác loạn, uống rượu bia, sử dụng chất kích thích và hút bóng cười trong không gian đặc quánh mùi khói thuốc, dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc chát chúa. Nhẩm một phép tính đơn giản, nguồn lợi bất chính mà chủ cơ sở này thu được từ việc tổ chức sự kiện bán vé trái phép là rất lớn.

Lợi dụng địa bàn vắng vẻ nơi bãi sông Hồng, cơ sở Sala Club Nature cùng một số cơ sở kinh doanh khác vẫn hàng ngày hàng giờ ngang nhiên thực hiện những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/4/2024, tại quán Sala Club Nature đã diễn ra một sự kiện biểu diễn âm nhạc và bữa tiệc bể bơi thu hút rất đông “dân chơi” đến tham dự. Được biết, sự kiện này hoàn toàn không được các cơ quan chức năng cấp phép tổ chức. Dự kiến, ngày 30/4/2024 tới đây, quán Sala Club Nature tiếp tục sẽ tổ chức sự kiện biểu diễn âm nhạc thu vé trái phép giống như vậy, nhưng với quy mô lớn hơn và thời gian kéo dài hơn.

Tương tự là trường hợp quán Reversocial Hanoi nằm tại địa chỉ 156 Đê Quai (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Có lẽ do vị trí nằm cách không xa quán Sala Club Nature nên quán Reversocial Hanoi dù mới đi vào hoạt động được ít ngày nhưng cũng đã kịp “học tập” mô hình tổ chức biểu diễn thu vé trái phép của “người hàng xóm”.

Từ các thông tin quảng cáo của Reversocial Hanoi, có thể nhận thấy rằng, cơ sở này đang có kế hoạch tổ chức một sự kiện biểu diễn âm nhạc của DJ người nước ngoài, với giá vé vào cửa khoảng 100-150 nghìn đồng/người vào ngày 4/5/2024 tới đây.

Đáng chú ý, tình trạng tổ chức biểu diễn trái phép gây ô nhiễm tiếng ồn, hoạt động quá giờ quy định, buôn bán bóng cười, tụ tập nhiều đối tượng có lai lịch không rõ ràng đến ăn nhậu, sử dụng chất kích thích… đã diễn ra từ lâu tại các địa điểm như Sala Club Nature và Reversocial Hanoi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh trật tự tại khu vực; tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà chính quyền phường Quảng An chưa có sự vào cuộc xử lý dứt điểm.

Thực trạng đáng báo động này đang làm dấy lên lo ngại về việc phải chăng do các cơ sở này hoạt động quá tinh vi nên chính quyền sở tại có phần “gặp khó” trong công tác kiểm tra, xử lý; khiến tình trạng buôn bán bóng cười và mối nguy tiềm ẩn tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý trá hình tại địa bàn đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

Kính mong chính quyền quận Tây Hồ và phường Quảng An khẩn trương vào cuộc xem xét xác minh, kiểm tra, làm rõ cũng như có những biện pháp xử lý quyết liệt nếu phát hiện vi phạm.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!