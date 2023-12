“Sân khấu cực phẩm” của 8WonderWinter Festival có gì?

Không gian âm nhạc đỉnh cao trên sân khấuthời gian “lơ lửng”

Sân khấu 8Wonder Winter Festival được đạo diễn Cao Trung Hiếu ví như một “biểu tượng thời gian” thu nhỏ vô cùng huyền ảo và “lơ lửng” giữa không trung. Có tên gọi cổ xưa là “hỗn thiên cầu” – không gian trình diễn hiệu ứng thị giác (visual) của siêu nhạc hội đình đám này mô phỏng hoàn hảo chiếc đồng hồ cổ khổng lồ hình cầu với đường kính lên tới 32 mét, bao quanh là các đường kinh độ, vĩ độ đan xen cùng các hành tinh và những con số La Mã tượng trưng cho từng múi giờ. Cộng hưởng tạo nên hiệu ứng “lộng lẫy” đến từng khoảnh khắc sẽ là khoảng 1.200 bộ đèn chất lượng cao chuyên dụng cho sân khấu lớn, cùng 4 màn hình LED, được “treo” giữa không trung trên diện tích trình diễn rộng đến 1.000m2.

Theo đạo diễn Cao Trung Hiếu, thiết kế sân khấu đầy tính nghệ thuật biểu trưng cho thời gian sẽ nêu bật chủ đề xuyên suốt của nhạc hội “Từ hoàng hôn đến bình minh” – “Twilight till First Light”, cũng như tái hiện không khí “siêu quần thể không ngủ” Phú Quốc United Center. Du khách sẽ được sống lại với những giai điệu thanh xuân This Love, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar... giữa hiệu ứng trình diễn huyền diệu, hài hoà hoàn hảo với âm thanh, sự cuồng nhiệt… đỉnh cao chỉ có tại những lễ hội âm nhạc đình đám toàn cầu.

Đặc biệt, để tạo được “giao diện” toàn mĩ cho mỗi ca khúc, hoà hợp với cá tính âm nhạc của 6 nghệ sĩ Việt và dàn sao thế giới, 8Wonder Winter Festival chứng tỏ được độ chịu chơi “số 2 không ai số 1” khi cam kết trang bị 2 hệ thống điều khiển (console) ánh sáng đỉnh cao MA3 cực hiếm theo yêu cầu đặc biệt từ Maroon 5. Ít có nhà tổ chức sự kiện âm nhạc nào tại Việt Nam nào có thể đáp ứng được điều kiện này, bởi cả nước chỉ có 3 hệ thống console phục vụ cho tất cả các sự kiện đỉnh cao trên toàn quốc.

Tất cả sẽ mang đến một sân khấu âm nhạc tầm cỡ quốc tế, rực rỡ trong từng khoảnh khắc “du hành thời gian”, nơi du khách vừa chìm đắm giữa hoàng hôn lilac đẹp bậc nhất Việt Nam đã có thể ngay lập tức dạo chơi giữa muôn sắc màu giai điệu sôi động bất tận hoà cùng màn trình diễn ánh sáng choáng ngợp, biến hoá khôn lường.

Từ bất ngờ của Maroon 5 đến những khoảnh khắc hứa hẹn vỡ oà cho khán giả

Đẳng cấp của 8Wonder từ mùa hè ở Nha Trang đến mùa đông Phú Quốc United Center không chỉ đến từ tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu thế giới mà còn nằm ở qui mô, sự đầu tư “khủng” về ý tưởng nghệ thuật, không gian trình diễn… Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ kỷ niệm vui khi bắt đầu cho mùa lễ hội âm nhạc thứ 2 này, đó là nhóm nhạc huyền thoại Maroon 5 mong chờ được bắt tay vào làm việc với ekip thực hiện chương trình vì họ “đã biết đến khả năng sản xuất và thực hiện chương trình của các đối tác Việt Nam”. “Đặc biệt, khi nhìn concept sân khấu cùng dàn lineup Việt Nam, Maroon 5 đã vô cùng bất ngờ bởi quy mô, đẳng cấp vượt xa các festival thông thường. Điều ấy khiến họ rất tôn trọng 8Wonder cũng như các đối tác từ Việt Nam”.

Không chỉ tạo tiếng vang trên trường quốc tế và gây bất ngờ với “biểu tượng nhóm nhạc pop rock của mọi thời đại”,8Wonder Winter Festival còn hứa hẹn sẽ mang đến không gian trải nghiệm âm nhạc bùng nổ đỉnh cao cho hàng nghìn du khách. Tọa lạc tại Grand World Phú Quốc – trái tim của siêu quần thể Phú Quốc United Center với thiên đường vui chơi - giải trí - ẩm thực sáng đèn suốt 24/7, siêu nhạc hội đình đám này mang đến hành trình trải nghiệm “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder” bắt đầu từ 15 giờ ngày 16-12 cùng vô số “đặc quyền” vui chơi giải trí.

Kết nối hài hòa với phong cảnh Phú Quốc mùa đẹp nhất năm vô cùng thơ mộng, 8Wonder Winter là điểm hẹn hoàn hảo để du khách vừa ngắm hoàng hôn tuyệt mỹ, vừa hoà mình vào âm nhạc tầm cỡ thế giới. Bên cạnh đó, ngay trong khuôn viên siêu nhạc hội 8Wonder là hàng loạt hoạt động hấp dẫn như vẽ mặt chủ đề lễ hội hoàn toàn miễn phí tại Xưởng nghệ thuật, tham gia minigame trúng thưởng vui nhộn và chớp lấy cơ hội nhận quà mang về, tương tác với nghệ sĩ tại các gian hàng thương hiệu nổi tiếng… Chuỗi quầy ẩm thực đặc sắc với những món ngon tuyển chọn siêu hợp với không khí thưởng thức âm nhạc quốc tế.

Khu trưng bày và trải nghiệm xe điện VinFast với hàng loạt minigame nhận quà hấp dẫn, triển lãm VinFast Passion với mẫu xe mới nhất từ VF7 tại Nhà tre Bamboo Legend… hứa hẹn hút khách không kém. Bên cạnh đó, du khách còn có thể mua sắm tại các gian hàng Merchandise của 8Wonder, phụ kiện VinFast. Các vật phẩm thời thượng mang dấu ấn riêng của nghệ sĩ quốc tế, loạt sản phẩm mang nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam… sẽ là những món quà lưu niệm độc đáo và ý nghĩa từ sự kiện.

Là siêu nhạc hội tâm điểm thuộc chuỗi "lễ hội trong lễ hội" Wake Up Festival 2023 náo nhiệt xuyên suốt 30 ngày đêm, hệ sinh thái trải nghiệm của 8Wonder sẽ tiếp nối niềm vui và nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi du khách xuyên không gian và thời gian, náo nhiệt mỗi ngày từ 9-12 đến 7-1-2024 tại siêu quần thể Phú Quốc United Center. Đó là thành phố của hàng trăm show diễn giải trí - ẩm thực – khám phá không ngừng nghỉ ngày đêm Grand World.

Hay thiên đường hoang dã Vinpearl Safari xanh mát và trong lành. Thế giới hàng trăm trò chơi đỉnh cao thế giới VinWonders “may đo” cho từng khách hàng. Hoà cùng đó là không gian nghỉ dưỡng sang trọng, riêng tư ở các khu resort Vinpearl, casino Corona mở cửa cho người Việt 24/7 với hàng trăm máy chơi game hiện đại, thời thượng và loạt hoạt động trình diễn, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn…

Thừa hưởng sức mạnh hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí – khám phá “hiếm có khó tìm” của Phú Quốc United Center, 8Wonder Winter Festival đang tiếp tục khẳng định thương hiệu lễ hội âm nhạc toàn cầu, thu hút đông đảo nghệ sĩ quốc tế đến với các quần thể trải nghiệm tầm cỡ, sánh ngang các tên tuổi mang tính biểu tượng toàn cầu như Coachella (Mỹ), Tomorrowland (Bỉ) hay Glastonbury (Anh)…/.