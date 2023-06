Shinhan Việt Nam - “Ngân hàng doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2023

The Global Banking and Finance (GBAF) là Tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu của Anh, cung cấp góc nhìn độc lập, thông tin tổng thể trong cộng đồng tài chính ngân hàng quốc tế. Tạp chí có lượng độc giả lớn trên toàn thế giới với hơn 7,4 triệu lượt truy cập mỗi năm. Giải thưởng Global Banking and Finance Awards 2023 thu hút sự tham gia của nhiều ngân hàng và định chế tài chính hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được đánh giá dựa trên sự so sánh giữa các ngân hàng ứng viên hàng đầu mỗi quốc gia.

Theo hội đồng xét duyệt, giải thưởng lần này, GBAF đánh giá cao sự tăng trưởng mạnh mẽ của Ngân hàng Shinhan về mảng kinh doanh doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Cụ thể, chỉ trong vòng 03 năm từ 2020-2023, Ngân hàng Shinhan đã có sự tăng trưởng hơn 40% về giá trị tài sản từ khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Shinhan đã và đang đồng hành với hơn 16.000 doanh nghiệp trong nước, với dư nợ chiếm tỷ trọng hơn 55% dư nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Shinhan. Con số này đã chứng minh được sự cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của Ngân hàng Shinhan với mục tiêu trở thành “Ngân hàng thân thiện” tại thị trường Việt Nam, luôn đồng hành và phát triển cùng các khách hàng doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Với mục tiêu “tăng trưởng xanh bền vững” trong hoạt động cấp tín dụng, Ngân hàng Shinhan vẫn luôn không ngừng xây dựng và hoàn thiện các giải pháp quản lý rủi ro môi trường trong chính sách tín dụng của Ngân hàng. Kể từ đầu năm 2021, chúng tôi đã ra mắt gói sản phẩm “Tín dụng xanh” cho các khoản vay trung và dài hạn với lãi suất hấp dẫn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án không hoặc ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Ở thời điểm hiện tại, dư nợ “xanh” đang chiếm 1 tỷ trọng ổn định tại Ngân hàng Shinhan và không ngừng tăng lên.

Về các chính sách hỗ trợ lãi suất, trong suốt giai đoạn từ năm 2022 đến nay, Ngân hàng Shinhan liên tục cập nhật và kịp thời điều chỉnh giảm lãi suất vay VND và USD cho khách hàng doanh nghiệp đang có khoản vay tại ngân hàng, cũng như tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% - một trong những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trọng điểm của Chính phủ tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP nhằm hỗ trợ khách hàng bổ sung vốn đầu tư, phục hồi và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2023, Ngân hàng Shinhan dự kiến ra mắt các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của Khách hàng Doanh nghiệp với nhiều ưu đãi và tiện ích. Trong đó, nổi bật là gói Dịch vụ Tài khoản ưu đãi phí toàn diện dành cho các Khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng đa dạng sản phẩm, dịch vụ tại Ngân hàng Shinhan. Ngoài ra, nhằm gia tăng sự thuận tiện cho Khách hàng khi giao dịch với Ngân hàng, dịch vụ mới về phê duyệt hồ sơ trực tuyến cho giao dịch thanh toán quốc tế và phê duyệt hồ sơ vay sắp ra mắt của Ngân hàng Shinhan hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tiện lợi cho Khách hàng.

Ông Lee Han Byeol – Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận giải “Ngân hàng doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2023”,giải thưởng nàyvinh danh những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Shinhan trong việc luôn tiên phong triển khai các sản phẩm tối ưu kết hợp với công nghệ chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp để có thể luôn đồng hành, hỗ trợ và phát triển cùng khách hàng trong từng giai đoạn biến động của ngành kinh tế. Giải thưởng lần này không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của Ngân hàng Shinhan về mảng kinh doanh doanh nghiệp mà qua đó còn thể hiện được sự cam kết bền vững của chúng tôi tại thị trường qua 30 năm có mặt tại Việt Nam.”