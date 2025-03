Tăng cường an toàn cho nhà báo thông qua cung cấp áo báo chí

(Ngày Nay) - Nhằm giúp nhà báo dễ dàng được nhận diện và bảo đảm an toàn cũng như quyền tác nghiệp, Bộ Thông tin Campuchia và UNESCO đã phối hợp sản xuất và phân phát tổng cộng 3.300 áo báo chí cho các phóng viên. Những chiếc áo này đã được trao chính thức vào ngày 24/3/2025 tại Bộ Thông tin.

Sáng kiến này phù hợp với Kế hoạch hành động của Liên Hợp Quốc về An toàn cho Nhà báo và Vấn đề Miễn trừ trách nhiệm, góp phần bảo vệ nhà báo và tạo điều kiện để họ tiếp cận khu vực tác nghiệp một cách an toàn. Việc cung cấp áo báo chí giúp nhận diện rõ ràng hơn, đảm bảo phóng viên có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả, đóng góp vào các bản tin có tác động và duy trì tính chuyên nghiệp của báo chí.

Ngài Neth Pheaktra, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ liên tục từ UNESCO trong việc bảo vệ các nhà báo tại nước này. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến UNESCO vì đã hỗ trợ nâng cao an toàn cho nhà báo. Những chiếc áo báo chí này là công cụ quan trọng, giúp phóng viên được nhận diện khi tác nghiệp. Hơn nữa, sáng kiến này cũng hoàn toàn phù hợp với một trong năm ưu tiên chính của Bộ: củng cố các chuẩn mực đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp.” Những chiếc áo này sẽ được cấp phát cho các nhà báo đã đăng ký, góp phần nâng cao tiêu chuẩn nghề nghiệp và các biện pháp bảo vệ an toàn.

Đại diện UNESCO tại Campuchia, ông Sardar Umar Alma, nhấn mạnh tác động rộng hơn của sáng kiến này: “Đảm bảo an toàn cho nhà báo là yếu tố then chốt của tự do báo chí, và áo báo chí chính là bước tiến cụ thể nhằm tăng cường sự nhận diện và bảo vệ, giúp phóng viên tác nghiệp với sự tự tin cao hơn.”

Thông qua sáng kiến này, UNESCO và các bên liên quan trong lĩnh vực truyền thông tiếp tục hỗ trợ an toàn cho nhà báo, đảm bảo họ có thể thực hiện nhiệm vụ thông tin mà không gặp rủi ro không đáng có. Dự án được triển khai trong khuôn khổ chương trình “Tăng cường Tự do Biểu đạt và Phát triển Truyền thông”, do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) tài trợ. Được biết, trước đó vào tháng 3/2024, Bộ Thông tin Campuchia cũng đã nhận 500 áo báo chí, nâng tổng số áo được cấp lên khoảng 4.000 chiếc.