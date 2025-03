Lễ kỷ niệm Ngày Jazz Quốc tế 2025 tại Abu Dhabi, Thành phố Sáng tạo về Âm nhạc của UNESCO

Ngày Jazz Quốc tế 2025 sẽ được tổ chức tại hơn 190 quốc gia vào ngày 30/4, với Abu Dhabi được lựa chọn làm Thành phố đăng cai Toàn cầu. Sự kiện do UNESCO và Viện Jazz Herbie Hancock đồng tổ chức sẽ bao gồm các buổi hòa nhạc, chương trình giáo dục và hoạt động văn hóa.

Abu Dhabi - Trung tâm của Ngày Jazz Quốc tế 2025

Abu Dhabi (UAE), Thành phố Sáng tạo về Âm nhạc của UNESCO, sẽ là trung tâm sống động của lễ kỷ niệm này. Trong 5 tuần, thành phố sẽ diễn ra chuỗi sự kiện âm nhạc jazz, chương trình giáo dục và các hoạt động cộng đồng. Cao trào của chuỗi sự kiện là buổi hòa nhạc Toàn cầu Ngày Jazz Quốc tế 2025 tại Etihad Arena vào ngày 30/4, sân khấu trong nhà lớn nhất khu vực.

Buổi hòa nhạc sẽ do huyền thoại piano Herbie Hancock dẫn dắt và do nam diễn viên đoạt giải Oscar Jeremy Irons dẫn chương trình. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ jazz, blues, cổ điển và hip-hop danh tiếng từ khắp thế giới, bao gồm Arqam Al Abri (UAE), John Beasley (Mỹ), Dee Dee Bridgewater (Mỹ), A Bu (Trung Quốc), Terri Lyne Carrington (Mỹ), Kurt Elling (Mỹ), Rhani Krija (Maroc), John McLaughlin (Anh), Hélène Mercier (Pháp/Canada), Marcus Miller (Mỹ), Linda May Han Oh (Australia), John Pizzarelli (Mỹ), Dianne Reeves (Mỹ), Arturo Sandoval (Mỹ), Naseer Shamma (Iraq), Danilo Pérez (Panama), Varijashree Venugopal (Ấn Độ).

Tháng Jazz Abu Dhabi

Kế nối sự kiện, Tháng Jazz Abu Dhabi sẽ tiếp tục mang đến các hoạt động nhằm tăng cường ảnh hướng của jazz trong khu vực. Sự kiện sẽ có các buổi biểu diễn, hội thảo, lớp học, cố vấn nghệ sĩ và chương trình giáo dục.

Các hoạt động sẽ diễn ra tại những địa điểm văn hóa và giáo dục quan trọng như Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi, Đại học New York Abu Dhabi, cũng như bệnh viện, trung tâm dành cho người cao tuổi, thư viện trẻ em và trường học. Các buổi biểu diễn đặc biệt sẽ tôn vinh sự kết hợp giữa jazz với những nhạc cụ trắng của khu vực như đàn oud, qanun và ney.

Ngày Jazz Quốc tế 2025 còn trùng với Hội nghị Thượng đỉnh Văn hóa Abu Dhabi, một sự kiện hàng năm tập hợp những nhà tư duy sáng tạo, nghệ sĩ và nhà lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo.