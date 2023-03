Tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh ngoài trường học

Vụ việc 31 học sinh của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) nghi bị ngộ độc do nhận bóng bay từ 4 người lạ trước cổng trường đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ mất an toàn đối với học sinh. Ngoài ra, học sinh còn đối mặt với nhiều mối nguy cơ khác ngay trước cổng trường học nếu thiếu đi sự sâu sát của người lớn và các kỹ năng xử lý tình huống.

Ngày 22/3 vừa qua, 31 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ 4 người lạ mặt trước cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, trong đó có 18 em phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 13 em theo dõi tại nhà. Hiện 31 học sinh sức khỏe đã ổn định, được xuất viện, nhưng sự việc đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, phụ huynh và xã hội.

Ông Đỗ Tuấn Khôi, phụ huynh học sinh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ: Với lứa tuổi học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở còn hiếu động, thiếu kỹ năng xử lý tình huống thì nguy cơ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Không chỉ từ những người có ý đồ, hành vi xấu, mà vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn giao thông... trước cổng trường học cũng trở nên nhức nhối. Do đó, cần có cách làm, sự phối hợp hiệu quả để bảo vệ các em, nhất là ở phạm vi ngoài trường học.

Theo bà Đặng Thị Thơ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, sự việc 31 học sinh nghi ngộ độc sau khi nhận bóng bay của 4 người lạ ở ngoài cổng trường ngay trước giờ chuẩn bị vào học buổi chiều là tình huống bất ngờ, lần đầu tiên nhà trường gặp phải. Sự việc trên xảy ra ở ngoài phạm vi trường học, vào thời điểm học sinh đến trường học buổi chiều nên nằm ngoài sự kiểm soát của nhà trường. Khi bảo vệ phát hiện có dấu hiệu bất thường, đã yêu cầu nhóm người rời đi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa các em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và điều trị, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Trước cổng trường học luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn về giao thông, thực phẩm… Dù nhà trường nhận biết được điều đó nhưng khó khăn lớn nhất trong vấn đề bảo vệ học sinh là ngoài giờ lên lớp nhà trường rất khó kiểm soát các em. Thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, tăng cường rèn luyện kỹ năng cho học sinh ứng phó với các tình huống để tự bảo vệ bản thân và bạn bè. Đặc biệt là đề nghị chính quyền địa phương, Công an cơ sở và các tổ chức đoàn thể chung tay cùng nhà trường kiểm soát khu vực ngoài trường học nhằm giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn”, bà Đặng Thị Thơ chia sẻ.

Cùng quan điểm trên, bà Đặng Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, trường ở vị trí ngay trung tâm thành phố với hơn 1.100 học sinh các cấp. Nhà trường luôn chủ động trong công tác rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm cho học sinh, thường xuyên cảnh báo phụ huynh về các nguy cơ tiềm ẩn trước cổng trường để cùng giáo dục, trang bị kỹ năng mềm cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường cũng lắp hệ thống camera giám sát trong và trước cổng trường. Tuy nhiên, phải thừa nhận nhà trường rất khó khăn trong việc bảo vệ học sinh trước những nguy cơ ngoài cổng trường, đặc biệt là trước và sau giờ lên lớp khi nhiều hàng, quán bán rong thực phẩm, đồ chơi… gần khu vực cổng trường. Để hạn chế những nguy cơ trước cổng trường, cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, Công an cơ sở và các lực lượng liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh ngoài giờ lên lớp và tránh được những sự việc tương tự đã xảy ra tại huyện Krông Ana.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng, ngoài trường học luôn tiềm ẩn nguy cơ đối với học sinh với những tình huống bất ngờ, khó lường. Ngay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc tại huyện Krông Ana, ngành Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhất là bậc Tiểu học, Trung học Cơ sở đề cao cảnh giác với các hình thức tương tự. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cảnh báo học sinh, phụ huynh về những nguy cơ tiềm ẩn trước cổng trường học để cùng phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục và bảo vệ học sinh.

Thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo hệ thống trường học tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các giờ ngoại khóa và lồng ghép trong giờ học chính khóa nhằm nâng cao kỹ năng nhận biết, xử lý tình huống trước những mối nguy hiểm trước cổng trường. Đồng thời, Sở đề nghị sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương, các lượng lực chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm… phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các mối nguy hiểm có thể xảy ra ở phạm vi ngoài trường học, để bảo đảm an toàn cho học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh.