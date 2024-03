Tầng lớp tỷ phú, giàu có tìm nơi tận hưởng cuộc sống “xa xỉ thầm lặng”

(Ngày Nay) - “Quiet luxury” - sự xa xỉ thầm lặng đang phát triển thành xu hướng sống, phong cách tận hưởng mới của giới thượng lưu. Bắt nguồn từ thời trang, xu hướng này “lấn sân” sang lĩnh vực bất động sản và được giới nhà giàu ưa chuộng. Điều này lý giải vì sao phân khu The Miyabi (thuộc Thành phố đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island) được săn đón ngay khi vừa ra mắt .

Cuộc sống xa xỉ kiểu mới với hàng dài tiêu chuẩn khắt khe

“Quiet luxury” - sự xa xỉ thầm lặng, vốn xuất phát trong thế giới thời trang, với những trang phục đắt đỏ, cao cấp nhưng thường không đi kèm tên thương hiệu. Theo thời gian, xu hướng này bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch, bất động sản khi những người thuộc nhóm 1% giàu có nhất đang dần chuyển hướng từ những điểm đến nổi tiếng, những ngôi nhà ở trung tâm ồn ào sang những nơi nghỉ ngơi yên tĩnh, những căn nhà được đo vẽ độc bản, riêng tư, biệt lập – nơi mang lại sự sang trọng, kín đáo một cách tinh tế theo tiêu chí cá nhân hóa mà không phải ai cũng có thể chạm tới.

Ông Vũ Tùng Sơn, nhà quản lý các BĐS hạng sang tại miền Bắc, cho biết: “Giới nhà giàu rất kín tiếng, họ luôn đặt hàng chúng tôi những sản phẩm với một hàng dài tiêu chuẩn: từ ngôi nhà thanh lịch, kiến trúc tinh xảo nhưng tối giản, hoàn hảo tới từng chi tiết, các yếu tố thiên nhiên tĩnh tại, cảnh quan đặc sắc nhưng phải thực sự đạt đẳng cấp tinh tế hàng hiệu…”.

Ông Sơn tiết lộ, gần đây, nhiều khách hàng “có tiền” đã liên hệ chỗ ông đặt hàng tìm kiếm sản phẩm khi Thành phố đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island nằm biệt lập trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng) vừa ra mắt và đang khuynh đảo thị trường.

Theo ông Sơn, dự án khiến giới nhà giàu chú ý không chỉ bởi những tiện ích thượng lưu, lần đầu có mặt tại Việt Nam mà còn bởi những bất động sản độc bản, trong khu biệt lập. Vinhomes Royal Island là dự án đô thị duy nhất tại Việt Nam và hiếm hoi trên thế giới có đa số tư gia sở hữu bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà.

Cùng với đó là Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam nơi cư dân có thể theo đuổi đam mê trở thành kị sĩ chuyên nghiệp, trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa, theo dõi các buổi trình diễn đua ngựa hoặc cho con học môn thể thao quý tộc từ nhỏ; hay sân golf rộng 160ha, 36 lỗ đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á… Những giá trị này đều đánh trúng gu thẩm mỹ tinh tế cùng phong cách sống “quiet luxury” của những người yêu cuộc sống đầy đặc quyền, đảm bảo sự riêng tư và giá trị tận hưởng gắn với thiên nhiên.

The Miyabi - “Khoang thương gia biệt lập” trên chuyến chuyên cơ xa xỉ

Nếu ví Thành phố đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island là một chuyến chuyên cơ xa xỉ, thì phân khu The Miyabi - chính là khoang thương gia biệt lập dành cho giới nhà giàu.

Bước tới “khoang thương gia - hạng nhất” The Miyabi, hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng với những vị khách thượng lưu là phân khu đóng phong cách Nhật Bản đỉnh cao, mang lại sự riêng tư tối đa để chủ nhân tận hưởng sự yên tĩnh và dịch vụ tiện ích đặc quyền cao cấp.

Những chủ nhân sành hưởng thụ sẽ “chạm” vào chất sống sang bên trong The Miyabi với vẻ đẹp thanh tao của biển xanh dịu êm và cát trắng mịn màng từ bãi tắm riêng ngay phía sau mỗi căn biệt thự. Từng đường nét trong căn biệt thự tại đây cũng đại diện cho vẻ đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại của kiến trúc Nhật Bản - tối giản nhưng vẫn hài hòa, thanh lịch và trọn vẹn công năng.

Được thiết kế bởi đội ngũ KKAA và kiến trúc sư Kengo Kuma – KTS hàng ngôi sao tại Nhật Bản, những căn biệt thự tại The Miyabi biến cuộc sống của cư dân trở nên đầy giá trị. Mỗi tài sản như báu vật được đặt để khéo léo trong tổng thể phân khu, với hệ thống tiện ích, công viên cây xanh riêng mang đậm tinh thần sống chuẩn Nhật tinh hoa như: công viên Zen Park, công viên Ikigai…

Tất cả nhằm đem đến cho mỗi chủ nhân tinh hoa chất sống độc bản, riêng tư, nơi các thành viên trong gia đình không chỉ được chăm sóc bằng thiên nhiên thuần khiết, với đầy đủ tiện ích phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện thể thao, thư giãn tâm hồn mà còn được tận hưởng mỹ vị nghệ thuật ít nơi có được.

Bên cạnh đẳng cấp sống khác biệt ấy, cư dân của The Miyabi vẫn có thể tận hưởng đầy đủ những tiện nghi cao cấp của Thành phố đảo Hoàng Gia khi phân khu này nằm liền kề tuyến phố đi bộ “kỷ lục”, kế cận sân golf 36 hố, Trung tâm hội nghị tiệc cưới Royal Palace… Cùng với đó là đặc quyền sống trong hệ sinh thái “all in one” đáp ứng chuẩn sống thượng lưu với Phòng khám đa khoa Quốc tế Vinmec cùng dịch vụ y tế tận nhà. Hệ thống giáo dục tại thành phố đảo quy hoạch tới 7 trường mầm non, tiểu học, THCS và liên cấp Vinschool cùng Trường Quốc tế Hàn Quốc nhằm mang lại môi trường phát triển tốt nhất và toàn diện cho trẻ. Bên cạnh đó còn có Công viên vui chơi giải trí VinWonders với Safari thú độc đáo, TTTM Vincom Mega Mall…

Với tất cả những giá trị mà giới thượng lưu mong muốn, The Miyabi chính là không gian sống xứng tầm, là nơi mà “quiet luxury” - đẳng cấp sống xa xỉ thầm lặng lên ngôi.

