Tàu gỗ nghi là cổ vật đã biến mất ở vùng biển Hội An do sóng biển, triều cường

(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Lanh cho biết xác con tàu nghi là cổ vật (có thể là con tàu có niên đại lâu năm) bị chìm trên biển đã biến mất khỏi vùng biển Hội An.

Chiều 2/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Lanh cho biết xác con tàu nghi là cổ vật (có thể là con tàu có niên đại lâu năm) bị chìm trên biển đã biến mất khỏi vùng biển Hội An - nơi nó đã trồi lên khỏi mặt nước trong nhiều ngày qua.

Nguyên nhân là một lượng lớn cát kết hợp với sóng biển và triều cường đã vùi lấp trở lại phần con tàu nhô lên khỏi mặt nước biển.

Trước đó, ngày 26/12/2923, trên vùng biển thuộc địa phận khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, người dân địa phương phát hiện vật thể nghi là cổ vật do bị tác động của triều cường và sóng biển nên một phần đã nhô lên khỏi mặt nước.

Trước khi bị chìm trở lại, bằng phương pháp trực quan cho thấy khu vực cổ vật có nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển từ 10-30cm, được xếp theo hình dạng giống ghe thuyền với một đầu nhọn, chiều rộng khoảng 3m, chiều dài ước khoảng 15m.

Các ngư dân cao tuổi tại Hội An tin rằng xác tàu này có thể là thương thuyền, chở hàng hóa mỹ nghệ, có niên đại khá lâu đã bị sóng đánh chìm trong quá trình di chuyển trên biển.

Trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền tiến hành trục vớt xác tàu, thành phố Hội An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại khoanh vùng, bảo vệ 24/24 giờ; đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ Di sản dưới nước đến người dân địa phương để ngăn chặn các hoạt động trục vớt trái phép.

Thành phố Hội An đã chỉ đạo cơ quan có liên quan phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu đồng vị cacbon để xác định niên đại con tàu này. Tuy nhiên, do sóng biển và triều cường dâng cao trong nhiều ngày qua, việc lấy mẫu đồng vị cacbon chưa thực hiện được, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết thêm.