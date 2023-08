Thần tượng

(Ngày Nay) - Ngày 16/8, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cử sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

(Ngày Nay) - Thành phố New York hôm thứ Tư đã cấm TikTok trên các thiết bị do chính quyền sở hữu, với lý do lo ngại về bảo mật.