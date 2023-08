Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa

Ngày 28/8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

13 bị cáo là cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa hầu tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020, Phạm Thanh Tuấn, Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa; Phan Văn Hòa, Phó Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2020; Lê Văn Quý, Phó Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2020 và Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Võ Quang Kế, Lê Đình Vũ, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhựt, Đỗ Hà Danh, Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thọ Hòa, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khi thi hành công vụ.

Phạm Thanh Tuấn đã chủ trương và thành lập 2 tổ công tác tuần tra bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy.

Khi tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhóm cán bộ đưa về trụ sở Công an phường lấy lời khai, lập lý lịch, cho đối tượng viết bản tường trình sau đó yêu cầu những người này gọi điện cho người thân đem tiền, vàng và USD đến Công an phường đưa cho các bị cáo để được tha về, không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân, làm giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trả lời xét hỏi tại tòa, Lê Văn Quý thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Quý khai được phân công phụ trách cảnh sát khu vực; việc thành lập hai tổ công tác tuần tra tội phạm (gồm các Cảnh sát Khu vực) do Phạm Thanh Tuấn chủ trương.

Theo bị cáo, chủ trương này không đúng quy định của Công an cấp trên.

Theo Lê Văn Quý, dù phụ trách trực tiếp Cảnh sát Khu vực nhưng không có quyền hành gì với hai tổ công tác tuần tra tội phạm; kể cả trong ngày bị cáo trực chỉ huy, thành viên 2 tổ công tác báo cáo thẳng với Phạm Anh Tuấn.

Bị cáo có thấy tổ công tác đưa các đối tượng liên quan đến ma túy về phường nhưng sau đó không thấy bị xử lý. Quý khai bản thân không hưởng lợi.

Phan Văn Hòa khai được giao phụ trách Cảnh sát Phòng, chống tội phạm.

Khi thấy thành viên hai tổ công tác chống tội phạm đều là Cảnh sát Khu vực, các tổ không xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy, Hòa đã nhiều lần có ý kiến nhưng Trưởng Công an phường không trả lời.

Hòa khai bản thân còn cả nể, thiếu quyết liệt. Khi trực chỉ huy, Hòa cũng thấy thành viên tổ công tác đưa các đối tượng về phường nhưng không báo cáo với mình mà báo cáo thẳng Phạm Anh Tuấn. Hòa cũng khai không có hưởng lợi gì.

Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) thừa nhận nội dung truy tố trong cáo trạng là đúng.

Tuấn nhận trách nhiệm người đứng đầu và khai bản thân thiếu kiểm tra giám sát do thường xuyên đi học trong giờ hành chính giai đoạn 2018-2020.

Tuấn không đồng ý với lời khai của hai Phó trưởng Công an phường là mình chỉ đạo toàn bộ.

Trong quá trình đi học, Tuấn đã bàn giao công việc cho Lê Văn Quý.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/8.