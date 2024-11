The Opus One dần lộ diện, bảo chứng cho khoản đầu tư “vàng mười” phía Đông TP HCM

(Ngày Nay) - Tính đến thời điểm hiện tại, The Opus One - dự án Top 1 của đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo bàn giao vào quý I/2026. Đây cũng là thời điểm nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng được hoàn thành, trở thành nhân tố đòn bẩy đưa giá BĐS trong khu vực tăng mạnh.

Chủ đầu tư “gia thế khủng” đảm bảo tiến độ thi công và bàn giao

The Opus One - dự án Top 1 của Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn - Vinhomes Grand Park mang đến niềm tin vững chắc cho khách hàng và nhà đầu tư khi được kiến tạo bởi hai thương hiệu BĐS hàng đầu là Vinhomes và Tập đoàn SAMTY. Trong đó, SAMTY được biết đến là một trong những tập đoàn BĐS lâu đời nhất Nhật Bản, sở hữu khối tài sản tỷ USD, niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. Còn Vinhomes là nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam, kiến tạo các khu đô thị đáng sống bậc nhất với hệ sinh thái Vingroup đẳng cấp, môi trường sống xanh và cộng đồng cư dân văn minh.

Sự hợp tác của hai nhà phát triển BĐS tầm cỡ đã đưa The Opus One trở thành dự án có vị thế hoàn toàn khác biệt trên thị trường, sở hữu những giá trị độc tôn, từ vị trí cho đến thiết kế, hệ tiện ích, tiêu chuẩn bàn giao. Đặc biệt, với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng kinh nghiệm phát triển dự án dày dặn của Vinhomes và SAMTY, tiến độ thi công của The Opus One đang theo đúng lộ trình, dự kiến sẽ được hoàn thành và bàn giao vào quý I/2026.

The Opus One được xây dựng trên quỹ đất 2,3ha, gồm 4 tòa tháp với khoảng 2.000 căn hộ hạng sang, được chính thức khởi công tháng 2/2024. Theo chủ đầu tư, tính đến 31/10/2024, phần thân dự án đã hoàn thành bê tông cốt thép toàn bộ dầm sàn tầng 3; phần hầm đã hoàn thành đổ bê tông cốt thép 90%.

Trong tháng 11, nhà thầu sẽ thi công thô bê tông cốt thép đổ sàn tầng 4, 5, 6, đồng thời sẽ đóng nắp hầm chung. Các công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai để bắt đầu hoàn thiện tầng 3 vào cuối tháng 11. Với tốc độ này, dự án sẽ đảm bảo được bàn giao đúng kế hoạch, sớm đón cư dân về sinh sống.

Một nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm cho biết, thời điểm bàn giao căn hộ tại dự án The Opus One, quý I/2026, trùng với thời điểm nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng tại khu Đông TP HCM hoàn thành. Quy luật phát triển của BĐS qua các giai đoạn cho thấy, các tuyến giao thông huyết mạch luôn là nhân tố đưa giá trị BĐS tăng gấp nhiều lần, thậm chí theo cấp số nhân.

Về vị trí, The Opus One nằm gần tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dự kiến vận hành chính thức vào tháng 12/2024. Cùng lúc, đường vành đai 3 xuyên tâm đại đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo Ban Giao thông TP HCM, dự án vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật phần đường cao tốc toàn tuyến vào cuối tháng 1/2026, thông xe chính thức phần đường cao tốc toàn tuyến vào 30/4/2026, hoàn thành toàn bộ dự án (bao gồm phần đường song hành) vào 30/6/2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối Vinhomes Grand Park với hầu hết các tuyến giao thông và hạ tầng quan trọng của khu Đông chỉ trong 10 - 15 phút di chuyển, như đường Nguyễn Duy Trinh, cao tốc TP HCM - Long Thành, Xa lộ Hà Nội, khu công nghệ cao, làng Đại học Quốc gia…

Ngoài ra, sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025 với công suất phục vụ 25 triệu lượt khách/năm, tạo động lực đưa toàn khu vực cất cánh. Khi đó, khu Đông sẽ trở thành điểm đến du lịch, lưu trú đầy tiềm năng của lượng khách khổng lồ trong nước và quốc tế, kéo theo nhu cầu thuê, mua BĐS tại Vinhomes Grand Park và The Opus One tăng cao.

Không những sở hữu lợi thế về hạ tầng giao thông, The Opus One còn tọa lạc tại vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” của Vinhomes Grand Park. Hàng loạt tiện ích đẳng cấp thuộc hệ sinh thái Vingroup bao bọc xung quanh dự án chỉ trong vòng 1 - 10 phút đi bộ. Các tiện ích thời thượng cũng được bố trí ngay kế bên, bao gồm bến du thuyền, sân tập golf 2 tầng 36 slots, sân pickleball, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, đại lộ mua sắm Rodeo…

Với thế mạnh kép về vị trí, The Opus One được giới đầu tư đánh giá là khoản đầu tư vững chắc, có tiềm năng tăng giá rất cao trong tương lai.

Ngoài ra, The Opus One còn tạo được dấu ấn trong phân khúc hạng sang khi 4 tòa căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, cao cấp trong từng chi tiết, từ sảnh đón cho đến bên trong các căn hộ. Cùng với đó là hệ tiện ích nội khu và nội tòa mang phong cách nghỉ dưỡng, kiến tạo không gian sống “về nhà như về resort”.

Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, nhu cầu mua, thuê căn hộ hạng sang tại các đại đô thị sở hữu hệ tiện ích all-in-one rất lớn, The Opus One hội tụ tất cả các tiêu chí để nằm trong “wish-list” của tập khách hàng tinh hoa và các nhà đầu tư nhạy bén.