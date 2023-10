Thị trường BĐS Bắc Giang đếm ngược ngày Vinhomes Sky Park hoàn thiện thi công

Nhà đầu tư chờ đón “siêu phẩm” của Vinhomes tại Bắc Giang

Thị trường bất động sản đang ở chu kỳ phát triển mới, khách hàng cũng ưu tiên chọn các sản phẩm có giá trị thật để tạo ra dòng tiền thật. Một số chuyên gia nhận định, sau thời gian thanh lọc, nguồn cung dự án hiện nay phần lớn đến từ các chủ đầu tư uy tín, đảm bảo tính pháp lý và có tiềm năng tạo ra dòng tiền thụ động ngay lập tức. Đây là cơ sở quan trọng để thị trường bất động sản lấy lại niềm tin, phục hồi mạnh mẽ trở lại.

Ra mắt thị trường vào đầu tháng 6/2023, Vinhomes Sky Park nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới tinh hoa Bắc Giang và đặc biệt là đội ngũ chuyên gia ngoại quốc đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vinhomes Sky Park là tòa tháp căn hộ hạng sang cùng tổ hợp thương mại - mua sắm - giải trí đầu tiên của Vinhomes tại Bắc Giang. Đây là dự án hiếm hoi tại Bắc Giang đáp ứng cả 3 tiêu chí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” khi sở hữu tọa độ tiếp giáp với 4 mặt đường lớn và nằm trong khu vực trọng điểm mới của thành phố, quy tụ nhiều cơ quan hành chính. Vị trí này cũng được các chuyên gia đánh giá là long mạch phong thủy khi sở hữu bốn mặt thông thoáng, ba mặt hướng sông và cận kề 3 hồ lớn, mở ra không gian sống trong lành, xanh mát với tầm nhìn “vô cực”. Chính vị trí đắc địa này đã tạo nên điểm khác biệt riêng có của Vinhomes Sky Park.

Tiếp nối truyền thống thi công thần tốc của Vinhomes, diện mạo của Vinhomes Sky Park những ngày qua không ngừng thay đổi. Dự án liên tục vượt tiến độ theo kế hoạch đã đề ra để thẳng tiến về đích. Mới đây, Vinhomes Sky Park đã chính thức được cất nóc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo chốn an cư đẳng cấp bậc nhất tại TP. Bắc Giang. Cùng với đó, hệ tiện ích từ hạ tầng lân cận, TTTM Vincom, vườn trên cao Sky Park cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Chốn an cư xứng tầm, tiềm năng đầu tư cho thuê vượt trội

Với chuẩn sống 5 sao cùng hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp lần đầu xuất hiện tại Bắc Giang, Vinhomes Sky Park hứa hẹn trở thành biểu tượng sống mới, chốn an cư lý tưởng dành cho giới tinh hoa Bắc Giang và cộng đồng chuyên gia quốc tế lên tới gần 10.000 người đang làm việc tại địa phương. Dự án có quy mô 25 tầng với thiết kế hiện đại, gồm TTTM Vincom nằm ở khối đế, liền kề là những căn shophouse sôi động, nhộn nhịp – điểm đến của trải nghiệm mua sắm thời thượng nơi tâm điểm sầm uất bậc nhất TP. Bắc Giang.

Điểm nhấn nổi bật và độc đáo có 1-0-2 của dự án chính là khu vườn trên cao Sky Park độc đáo được ví như resort giữa tầng không. Loạt tiện ích đẳng cấp như hồ bơi 4 mùa vòm kính Skylight Dome, suối tiểu cảnh, chòi nghỉ phong cách Nhật, cầu vọng cảnh, sàn ngắm cảnh The Deck, khu vui chơi trẻ em Kid Kingdom, phòng tập gym,… là những lát cắt tinh tế trong trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng đỉnh cao dành riêng cho giới tinh hoa.

Chuẩn sống đẳng cấp 5 sao tại Vinhomes Sky Park càng được khẳng định thông qua dịch vụ quản lý, vận hành từ thương hiệu BĐS số 1 Việt Nam – Vinhomes, với hệ thống camera hiện đại và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, kiến tạo môi trường sống an toàn, văn minh. Đây cũng là lợi thế tuyệt đối của Vinhomes Sky Park Bắc Giang so với các dự án khác trên địa bàn, tạo nên sức hút mạnh mẽ đồng thời làm tăng giá trị căn hộ.

Đặc biệt, thời điểm này, Vinhomes Sky Park đang được áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn chưa từng có, mở ra cơ hội cuối cùng sở hữu siêu phẩm đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường BĐS miền Bắc trước khi dự án chính thức bàn giao. Theo đó, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất lên tới 30 tháng khi vay 45% giá trị căn hộ hoặc hỗ trợ lãi suất tới 24 tháng cho khoản vay 70% giá trị căn hộ. Người mua cũng có thể được hưởng chính sách ân hạn nợ gốc tới 42 tháng.

Các nhà đầu tư dồi dào về tài chính, có nhu cầu thanh toán nhanh bằng vốn tự có có thể nhận chiết khấu ưu đãi lên tới 10%. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ tiền thuê lên tới 120 triệu đồng trong 24 tháng sẽ đảm bảo dòng tiền ngay lập tức cho chủ nhà.

Đón đầu nhu cầu cho thuê căn hộ cao cấp gia tăng đột biến tại “thủ phủ” FDI mới của miền Bắc, Vinhomes Sky Park với loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn là lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư thông thái đang tìm kiếm một kênh đầu tư an nhàn, lợi suất vượt trội. Dự án dự kiến bắt đầu bàn giao vào quý 2 năm 2024.