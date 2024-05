Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục sự cố hầm lò tại Quảng Ninh

Công điện nêu: Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 13/5/2024, đã xảy ra sự cố nghiêm trọng tại hầm lò thuộc Công ty Than Quang Hanh - TKV, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh làm chết 3 công nhân và bị thương 1 công nhân.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân các công nhân bị nạn; đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa nạn nhân bị thương; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là hoạt động khai thác than trong các hầm lò, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, vệ sinh, an toàn lao động đối với hoạt động khai thác than trong hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ việc, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình công nhân bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công nhân bị nạn theo quy định; chủ động rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình và việc thực hiện tại tất cả các khâu, các công đoạn khai thác, vận hành hầm lò, bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, có giải pháp khắc phục ngay theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất.