Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Nasdaq

Sáng 22/9 (giờ địa phương - tối cùng ngày, giờ Việt Nam), nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Nasdaq, làm việc với lãnh đạo Nasdaq và gặp các doanh nghiệp do Nasdaq giới thiệu.

Cảm ơn Nasdaq đã có lời mời ông tới thăm sàn nhân dịp Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Thiên Tân (Trung Quốc) vào tháng Sáu vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ một trong những nội hàm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được thiết lập giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đây cũng là lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có điều kiện, tiềm năng để thúc đẩy. Bên cạnh trọng tâm hợp tác kinh tế, hai bên cũng xác định khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh coi trọng sự chân thành, lòng tin để hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, vì Việt Nam-Hoa Kỳ đã vượt qua được những khó khăn lớn nhất khi từ vị trí đối kháng trong chiến tranh trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau, đưa quan hệ hai nước trở thành một hình mẫu trong trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh.

Theo Thủ tướng, thị trường chứng khoán của Việt Nam đang tiếp tục phát triển. Do đó, Việt Nam mong muốn và đề nghị Nasdaq tăng cường hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan của Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thông qua việc triển khai 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ; đào tạo nhân lực chất lượng cao), đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, luôn lắng nghe, thấu hiểu và cùng cộng tác để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả, bền vững.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trực tiếp trả lời các câu hỏi của lãnh đạo các doanh nghiệp liên quan tới chính sách khuyến khích phát triển khoa học-công nghệ về tài chính, sử dụng đất đai, thủ tục đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng…

Về chính sách để phát triển du lịch, theo các doanh nghiệp, đây là lĩnh vực rất có tiềm năng của Việt Nam, từ đó thu hút nhiều hơn du khách từ Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam chú trọng phát triển lĩnh vực này gắn với phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới.

Cùng với đó, phát triển các sản phẩm du lịch, các cơ sở lưu trú trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, bản sắc, điều kiện văn hóa, điều kiện tự nhiên của Việt Nam và phù hợp với nhu cầu của du khách.

Đồng thời, chú trọng đào tạo nhân lực ngành du lịch; phát triển hệ thống các loại hình giao thông đồng bộ, hiện đại, thuận tiện cho du khách; phát triển hạ tầng số; nâng cao năng lực hệ thống y tế để chăm sóc du khách khi cần…; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: “Việt Nam vừa triển khai visa điện tử cho công dân tất cả các nước, nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 lên 90 ngày. Cộng với sự thân thiện, hiếu khách, cởi mở của người dân, chúng tôi phấn đấu để mỗi du khách đến Việt Nam nhiều lần và lần sau ở lại Việt Nam lâu hơn lần trước."

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cũng khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm. Việt Nam có nguồn dược liệu nhưng công nghệ chế biến lạc hậu rất cần công nghệ, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực từ nước ngoài; mong các công ty dược phẩm quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn.

Đối với định hướng phát triển xe điện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phát triển xanh là xu thế chung của thế giới, Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó, trong đó có phát triển giao thông xanh (như xe điện). Việt Nam đang xây dựng các cơ chế chính sách ưu tiên cho vấn đề này; các công ty nước ngoài rất quan tâm tới thị trường Việt Nam, mong muốn chuyển giao công nghệ phát triển xe điện và đang được xem xét.

Lãnh đạo Nasdaq bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam tới thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch; nhất trí cao với Thủ tướng về việc cùng hợp tác để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mong muốn và tin tưởng sẽ được chứng kiến ngày càng nhiều hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam dưới sự quản lý và điều hành của Chính phủ Việt Nam; cam kết sẽ thúc đẩy các nguồn vốn hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Nasdaq và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam đã ký kết Ý định thư để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, bền vững giữa hai bên.

Thành phố New York nổi tiếng với hai thị trường chứng khoán là NYSE có tính đại chúng hơn và Nasdaq - nơi chuyên niêm yết cổ phiếu về công nghệ cao - công nghệ thông tin. Giá trị vốn hóa của NYSE và Nasdaq lớn hơn tất cả các sàn chứng khoán khác trên thế giới.

Trước đó, cũng trong dịp này, ngày 21/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại đây.