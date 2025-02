Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đủ điều kiện, năng lực, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025

(Ngày Nay) - Kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế vào sáng 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 đã được “Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân đồng tình, Tổ quốc mong đợi, do đó chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ thực tiễn và yêu cầu phát triển đặt ra, Chính phủ đã chủ động đề xuất và Trung ương Đảng, Quốc hội đã ban hành kết luận, Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 25/NQ-CP xác định 12 chỉ tiêu chủ yếu cho các lĩnh vực năm 2025; yêu cầu các địa phương phải tăng trưởng bứt phá, từ 8% trở lên, trong đó hai cực tăng trưởng là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương đầu tàu cần tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước. Cụ thể: Hà Nội đạt 8%, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10%, Bắc Giang đạt 13,6%, Hải Phòng đạt 12,5%, Quảng Ninh đạt 12%, Bắc Ninh đạt 8%, Thanh Hóa đạt 11%, Nghệ An đạt 10,5%, Đà Nẵng đạt 10%, Đồng Nai đạt 10%, Bình Dương đạt 10%, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 10%.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cần tập trung cải cách hành chính, giải quyết nhanh thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, dự án. Đồng thời xóa bỏ định kiến về doanh nghiệp dân doanh; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù, quy định mới, đột phá, quy định "luồng xanh" cho các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đặc biệt, cần tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành; khai thác hiệu quả cơ hội từ 17 FTA đã ký kết; mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Cùng với đó là tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, nhất là chuyên gia giỏi người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc, phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo cho Việt Nam…

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phát biểu thể hiện nhận thức rõ và bày tỏ nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả Kết luận số 123 của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm tăng theo chỉ tiêu được giao, góp phần đưa tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, tỉnh Quang Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 14%, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao là 12%. Thành phố Hải Phòng cam kết phấn đấu đạt mức tăng trưởng 12,5%, thậm chí cao hơn, đồng thời đóng góp 11.000 tỷ đồng để triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hải Phòng. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết đã chủ động đặt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản được giao từ 14-15%/năm, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao là 13,6%...

Các đại biểu xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, tác động mạnh mẽ, hiệu quả trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; kiến nghị cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương. Trong đó, cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thủ tục hành chính; đặc biệt xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, khơi thông cho phát triển; sớm phê duyệt các chương trình, dự án quy mô lớn, mang tính động lực tại địa phương; đảm bảo nguồn cung ổn định năng lượng cho phát triển…

Sau khi các bộ, ngành Trung ương nêu giải pháp, giải đáp kiến nghị của các địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng theo yêu cầu, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, nhiệm vụ tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 đã được “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đã ủng hộ, nhân dân đã đồng tình, Tổ quốc mong đợi, do đó chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương bày tỏ quyết tâm, tính chiến đấu cao, nỗ lực, sẵn sàng và tích cực triển khai nhiệm vụ; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cấp dưới trực thuộc để cả nước hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh tình hình khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, song khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Do đó, đòi hỏi tất cả các cấp, ngành, địa phương phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt phải có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, ngành, địa phương, cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Thủ tướng hoan nghênh các bộ ngành đã phân tích và đánh giá mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 là nhiệm vụ khả thi, hoàn toàn có khả năng thực hiện, góp phần tạo đà, tạo lực, tạo khí thế mới để cả nước bước vào giai đoạn 2026-2030. Đồng thời phân tích điều kiện, năng lực để quyết tâm, tự tin thực hiện các mục tiêu, Thủ tướng chỉ rõ, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, mặc dù tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, trong khi Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, sức chống chịu và khả năng thích ứng còn hạn chế, phải chống chịu đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, nhất là cơn bão lớn Yagi.., song nền kinh tế đã phục hồi tốt, được nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Thủ tướng lưu ý, mặc dù đạt nhiều thành tựu rất đáng trân trọng, song không lơ là, chủ quan, không “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, mà tiếp tục “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, quyết tâm thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhấn mạnh “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất, bản lĩnh kiên cường, vượt qua chính mình, tinh thần vượt khó, thông minh, sáng tạo, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình; đổi mới, phát triển tư duy kinh tế, đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách tiếp cận để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể hóa mục tiêu tới từng cấp, từng ngành, từng địa phương

Chỉ rõ các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, giữ gìn môi trường. Việc tăng trưởng kinh tế phải dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao, coi là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; tăng trưởng kinh tế phải hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người dân.

Thủ tướng yêu cầu bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng để cụ thể hóa thành kế hoạch, lộ trình thực hiện của từng cấp, ngành, địa phương; phát huy tính chủ động, tích cực, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, bảo đảm giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, các bên liên quan nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo; bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; xử lý công việc có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức, không đầu tư dàn trải; tập trung vào các vùng động lực, cực tăng trưởng; phát huy tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá” và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng chỉ rõ phải điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó là phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; tận dụng dư địa về nợ công để đề xuất huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư; tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn đối với thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; sớm nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025. Cùng với đó là có cơ chế khai thác hiệu quả các dòng vốn đầu tư gián tiếp, các quỹ đầu tư quốc tế; bảo đảm đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án công nghiệp, thương mại lớn của các thành phần kinh tế; thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi; sửa đổi và triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII…

Các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt tối thiểu 95%; phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của 7 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và 26 đoàn công tác của Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương và Tổ công tác đặc biệt của các địa phương để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt là xây dựng nhà ở xã hội, xoá nhà tạm, nhà dột nát; giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời phải tăng cường phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là ở cơ sở; tiếp tục giữ vững và củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; thông tin, truyền thông, chú trọng truyền thông chính sách, nhất là thông tin vĩ mô, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình, tiên tiến, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo xây dựng, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện và xử lý những vấn đề phát sinh. Lưu ý quyết tâm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025…

Chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp, giải quyết kiến nghị, đề xuất để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, mang tính quyết định đến sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần “tạo thế, tạo lực, tạo đà” cho đất nước bước vào vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc./.