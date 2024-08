Thung lũng Tử thần trải qua tháng 7 nóng kỷ lục

Theo số liệu công bố ngày 2/8, mức nhiệt độ trên đã phá vỡ kỷ lục trước đó của công viên là 42,3 độ C được thiết lập vào năm 2018. Mức nhiệt độ cao trung bình trong tháng 7 vừa qua là 49,9 độ C. Công viên có 9 ngày có nhiệt độ cao trên 51,7 độ C và chỉ có 7 ngày dưới 48,9 độ C. Ngày 7/7 ghi nhận nhiệt độ cao nhất tại khu vực Furnace Creek của công viên là 54 độ C. Điều đáng lưu ý, mức chênh lệnh nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn, khi nhiệt độ thấp trung bình tại công viên là 35,1 độ C.

Giám đốc Công viên quốc gia Thung lũng Tử thần Mike Reynolds cho rằng những tháng nóng kỷ lục như thế này có thể trở thành bình thường khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng. Các nhân viên cứu hộ khuyến cáo du khách đến Thung lũng Tử thần vào mùa Hè nên ở trong phạm vi đi bộ 10 phút từ một phương tiện có điều hòa, uống nhiều nước, đội mũ, thoa kem chống nắng.

Thung lũng Tử thần, nằm giữa hai bang California và Nevada của Mỹ, là nơi nóng nhất, thấp nhất và khô hạn nhất của nước này. Nhiệt độ không khí cao nhất thế giới là 56,7 độ C (134 độ F) được ghi nhận tại Furnace Creek trong công viên vào ngày 10/7/1913.