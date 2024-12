Isaac hoá "tổng tài" tại Sự kiện ra mắt Bộ Sưu Tập của mắt kính HMK

(Ngày Nay) - Ngày 29/12, sự kiện ra mắt BST kính mắt mang tên The Rock by HMK Vietnam đã được trình làng. Sự kiện đã gây được sự chú ý bởi sự xuất hiện của Isaac – chàng thủ lĩnh của 365 và đang nhận được nhiều sự quan tâm sau chương trình Anh Trai Say Hi.