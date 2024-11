Tìm đâu căn hộ vào ở ngay, giá tốt ngay tâm điểm bất động sản Đông Anh?

(Ngày Nay) - “Cơn sốt” căn hộ tại Đông Anh đang tăng nhiệt với nhu cầu sở hữu căn hộ giá tốt, sẵn sàng dọn về ở ngay dịp cuối năm. Giữa "cơn sốt", Eurowindow River Park nổi bật như điểm sáng với chính sách bán hàng ưu việt, mang đến cơ hội an cư lý tưởng cho gia đình.

Nghịch lý thị trường bất động sản Đông Anh: nhiều dự án, hiếm căn hộ

Nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội tăng đáng kể trong quý III/2024. Cụ thể, có hơn 8.200 căn hộ mới được mở bán, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của CBRE cho thấy, trong quý III/2024, nguồn cung căn hộ tại Đông Anh cũng tăng đáng kể, chủ yếu đến từ Vinhomes Cổ Loa (80%), tập trung vào phân khúc cao cấp với giá bán "neo" ở mức cao, gây áp lực lên thị trường khiến nhiều người mua phải "dè chừng" vì giá bán cao. Thị trường bất động sản Đông Anh đang chứng kiến nghịch lý: nhiều dự án mới mọc lên nhưng nguồn cung căn hộ có sẵn, đặc biệt là phân khúc giá tốt rất khan hiếm.

Theo Savills Việt Nam, đến hết quý III năm nay, giá bán sơ cấp căn hộ Hà Nội hiện đang ở mức trung bình 69 triệu đồng/m2, tăng 6% so với quý trước và 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyên gia Savills đánh giá, dù thị trường tăng trưởng, sự chênh lệch giữa thu nhập hộ gia đình và giá nhà đang ngày càng rõ rệt. Trong khi thu nhập trung bình chỉ tăng trưởng 6% mỗi năm, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng trung bình 17-20%, nên “cầu” vẫn chưa gặp “cung”.

Lý giải cho việc các căn hộ hoàn thiện vẫn tăng trưởng dương và được nhiều khách hàng quan tâm, nhiều nhà đầu tư cho rằng so với đất nền, căn hộ hoàn thiện "ghi điểm" bởi mức đầu tư phù hợp với túi tiền của nhiều người. Không chỉ vậy, đây còn là loại hình bất động sản "sẵn sàng vận hành", có thể ở ngay hoặc kinh doanh ngay. Ngoài ra, yếu tố không kém phần quan trọng là các dự án hoàn thiện sở hữu tiện ích nội khu đa dạng, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp luôn thu hút sự quan tâm của nhiều nhóm khách hàng.

Xu hướng tìm kiếm những căn hộ hoàn thiện sẵn sàng để ở ngay phổ biến khiến những dự án sẵn nguồn cung như Eurowindow River Park càng trở nên “hot”.

Sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ tại Đông Anh chỉ với 1,5 tỷ - Ưu đãi vay cực "khủng"

Các chuyên gia bất động sản nhận định, Eurowindow River Park đang có mức giá cực kỳ cạnh tranh so với các dự án lân cận, giá căn hộ tại đây hiện thấp hơn mức giá giá bán sơ cấp căn hộ Hà Nội và chỉ bằng gần 1 nửa so với giá bán các dự án xung quanh. Đây là cơ hội "vàng" cho những ai đang tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng với mức giá hợp lý.Chị Thùy (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi vừa tìm hiểu một dự án mới ra mắt tại Đông Anh, chủ đầu tư công bố mức giá thăm dò khoảng 100- 120 triệu đồng/m2; một căn studio (30,5-31m2) có giá từ 3,26 - 3,68 tỷ đồng. Trong khi Eurowindow River Park kế bên, hạ tầng tương đồng, được ở ngay không cần chờ đợi, nên gia đình tôi quyết định mua ở đây".

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng "siêu hấp dẫn" của Eurowindow River Park đang tạo nên "cơn sốt" trên thị trường bất động sản. Chỉ từ 1,5 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ 3 phòng ngủ với tầm nhìn khoáng đạt, tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không phải lo lắng về áp lực tài chính.

Bên cạnh đó, chỉ từ 1,5 tỷ đồng, khách hàng sở hữu ngay căn hộ 3 phòng ngủ, tầm nhìn thoáng đãng, tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không lo lắng về tài chính nhờ chính sách bán hàng nhiều ưu đãi của chủ đầu tư.

Cụ thể, khách hàng có nhu cầu được ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 70%, miễn lãi, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong 24 tháng. Đặc biệt khách hàng thanh toán sớm được hưởng chính sách chiết khấu "khủng" lên đến 10.5%. Nếu chọn thanh toán theo tiến độ chuẩn chính sách chiết khấu này sẽ áp dụng 8%.

Căn hộ Eurowindow River Park tâm điểm hạ tầng, tiện ích đỉnh cao, thiết kế vượt trội

Nằm trên trục đường huyết mạch đại lộ Trường Sa, Eurowindow River Park như điểm giao thoa, nơi kết nối Đông Anh với nhịp sống sôi động của trung tâm thành phố và sự phát triển của các tỉnh lân cận. Đặc biệt, Eurowindow River Park liền kề Vinhomes Cổ Loa, cư dân dễ dàng tận hưởng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của đại đô thị này: Vincom Mega Mall sầm uất, bệnh viện Vinmec hiện đại, trường học Vinschool... Hơn thế nữa, dự án nằm bên Hồ Thiên Nga thơ mộng, gần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia rộng lớn, nơi mỗi sớm mai thức dậy chủ nhân căn hộ sẽ được đắm chìm trong bản hòa ca của thiên nhiên trong lành và nhịp sống hiện đại sôi động.Bottom of Form

Eurowindow River Park mang đến hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân nhiều thế hệ. Dự án kiến tạo nên một "thế giới thu nhỏ" ngay trong lòng khu đô thị, nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi và thư giãn tuyệt đối. Tận hưởng trọn vẹn tiện ích tại Eurowindow River Park với những con đường dạo bộ xanh mát, khu vui chơi hiện đại cho trẻ em, bể bơi bốn mùa thư giãn, phòng tập gym, spa cao cấp và trung tâm thương mại sầm uất.

Căn hộ 3 phòng ngủ tại Eurowindow River Park được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, nơi không gian sống được tối ưu hóa và nâng niu từng chi tiết. Với diện tích đa dạng từ 80m2 đến gần 100m2, căn góc 2-3 mặt thoáng sở hữu tầm nhìn panorama bao quát, logia rộng mở đón ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian sống hoàn hảo, nơi hạnh phúc thăng hoa.

Với những lợi thế kể trên, Eurowindow River Park xứng đáng là lựa chọn an cư lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một căn hộ giá tốt, sẵn sàng để ở ngay tại “quận mới” Đông Anh.