TP HCM chỉ đạo khẩn tổng rà soát toàn bộ chung cư mini sau vụ cháy tang thương ở Hà Nội

Tối 13/9, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đã ký công văn “khẩn” gửi các Sở, ban, ngành, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Khu Công nghệ cao, các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn thành phố sau vụ cháy nhà tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay.

Các Sở, ban, ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về PCCC theo quy định;

Xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình về công tác PCCC và CNCH, để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND TP HCM giao Công an TP khẩn trương tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tổng kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini... trên địa bàn; Đồng thời, hướng dẫn TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai ngay tổng rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác đảm bảo an toàn về PCCC đối với các trường hợp trên. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/11, báo cáo kết quả cho UBND TP (thông qua Công an TP).

Cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư, cơ sở tập trung đông người, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, các cơ sở có nguy cơ khi xảy ra cháy sẽ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về PCCC và CNCH.

UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất UBND TP chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình, đặc biệt là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; Rà soát, phân loại, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng đối với loại hình cơ sở nêu trên, báo cáo UBND TP (thông qua Công an TP) trước ngày 30/10.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng đối với các công trình chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như: Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư, nhà cao tầng...

Về phía TP Thủ Đức và các quận, huyện, UBND TP HCM yêu cầu các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác an toàn PCCC đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini trên địa bàn, chủ động phát hiện vấn đề tồn tại và vi phạm để kịp thời khắc phục; Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về PCCC thì kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 30/10.

TP Thủ Đức cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phường, xã, thị trấn thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC theo quy định; Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về biện pháp, giải pháp xử lý, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn, nhất là ở các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; Hướng dẫn, đề nghị các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, lắp đặt thiết bị báo cháy, chuông báo cháy, phương tiện chữa cháy, thoát nạn và chuẩn bị các phương án xử lý khi xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn; Củng cố lực lượng PCCC tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm “lấy phòng ngừa là chính”, “từng nhà an toàn - từng khu phố an toàn - - từng xã, phường an toàn”.

TP khẩn trương kiểm tra, rà soát việc xây dựng, cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn theo thẩm quyền... Những trường hợp vi phạm phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP và bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được cấp phép xây dựng, chưa được thẩm duyệt, chấp thuận nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ.

Văn bản khẩn của UBND TP HCM cũng nhấn mạnh do tính chất quan trọng của công tác, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm túc, báo cáo theo quy định; Chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, UBND TP và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm quy định pháp luật, xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.