TP HCM: Triển khai 61 công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có 21 công trình, gồm: Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi TP Hồ Chí Minh; Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật đa năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; xây dựng mới Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng; sửa chữa, xây dựng 500 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn…

Lĩnh vực kinh tế có 6 công trình, gồm: Đề án thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh; Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2023–2030; chương trình phát triển các Trung tâm Logistic; chương trình phát triển hạ tầng Khu công nghiệp…

Lĩnh vực đô thị có 21 công trình, trong đó nổi bật là Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, được xác định là cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển đô thị; đặc biệt là xác định phương hướng phát triển không gian, các chức năng đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng của TP Hồ Chí Minh hướng tới một thành phố thông minh, sáng tạo, văn minh, hiện đại… Cùng với đó là chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh; chương trình phát triển công viên cây xanh; công trình “Sông Sài Gòn - con sông của Thành phố tôi”…

Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ, đổi mới sáng tạo có 5 công trình, trong đó nổi bật là Công trình Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Hồ Chí Minh. Công trình này góp phần thúc đẩy hình thành các không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng, là nơi thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố nói riêng và cả Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, còn có công trình Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TP Hồ Chí Minh; Đề án Kết nối các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương trong vùng Đông Nam bộ; Đề án thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0…

Lĩnh vực cải cách hành chính có 3 công trình: Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ và xây dựng nền công vụ ưu tú; Hệ thống dịch vụ số dành cho công dân TP Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh Citizen Eservices; xây dựng chính quyền số TP Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại có 5 công trình. Trong đó, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số của ngành Công an TP Hồ Chí Minh góp phần thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều phối, triển khai lực lượng và tăng cường thông tin liên lạc, phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Công trình xây dựng Công viên Hữu nghị quốc tế TP Hồ Chí Minh…