TPBank liên tục khẳng định uy tín trong Top 5 ngân hàng tư nhân tại Việt Nam

Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa tổ chức Lễ công bố trao giải Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín 2024. Lọt vào trong Top 10 đều là những ngân hàng có điểm số cao nhất dựa trên 3 tiêu chí chính là năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng và kết quả khảo sát đối tượng nghiên cứu cùng các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng Năm vừa qua. Đứng cùng trong bảng xếp hạng của các anh lớn kỳ cựu trong ngành, nhà băng trẻ nhất gọi tên TPBank. Đây là năm thứ 6 liên tiếp nhà băng tím đứng trong Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín. Bên cạnh đó, tại bảng xếp hạng tư nhân, TPBank được vinh danh ở vị trí thứ 5.

Đánh giá về tình hình hoạt động của ngành ngân hàng trong năm nay, ông Vũ Đăng Vinh, Tổng giám đốc Vietnam Report cho hay sang năm 2024, thị trường đã ghi nhận mức đáy lãi suất ngân hàng do lạm phát cơ bản được duy trì ổn định. Cùng với đó, thị trường cũng đã có sự thích ứng với những chính sách cứng rắn từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để điều tiết thị trường phát triển lành mạnh; trong khi đó, một số chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng bắt đầu cho thấy hiệu quả. Ngành ngân hàng đã có những kết quả lạc quan hơn trong quý 1 vừa qua. Tổng thu từ hoạt động ngân hàng đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giảm gần 3,3% so với quý 4 năm ngoái. Điểm tích cực nằm ở mức lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp ngân hàng đã tăng 10,2% so với cùng kỳ và tăng 7,9% so với quý trước.

Tiếp đà tăng trưởng của Quý I, tại báo cáo tài chính quý II/2024 vừa được công bố, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế của TPBank đạt 3.733 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết ngày 30/6/2024, tổng huy động của TPBank tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 317.700 tỷ đồng. Tỷ lệ nguồn vốn CASA chất lượng của TPBank tiếp tục được củng cố khi đạt trên 22%. Tổng thu nhập hoạt động riêng lẻ của nhà băng đạt hơn 8.900 tỷ đồng, bật tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nhập lãi thuần vẫn đóng góp lớn nhất khi chiếm gần 75%, đạt hơn 6.660 tỷ đồng, tăng khoảng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần, thu nhập từ dịch vụ cũng chứng kiến đà tăng khả quan khi đạt gần 1.700 tỷ đồng, nhờ sự đa dạng hóa dịch vụ, cũng như sự tăng trưởng về quy mô hoạt động của nhà băng. Tiếp tục thể hiện sự nhạy bén trên thị trường, mảng kinh doanh giấy tờ có giá của TPBank mang về lợi nhuận đáng kể khi kết thúc quý II, thu nhập từ mảng này tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước.

Lấy bền vững làm nền tảng để phát triển, khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi trở lại, tín dụng của ngân hàng dần lấy lại đà tăng trưởng, TPBank tiếp tục đẩy mạnh cấp tín dụng đối với các ngành nghề, lĩnh vực thuộc lĩnh vực ưu tiên của chính phủ và NHNN; các dự án, lĩnh vực thuộc vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án, công trình giao thông trọng điểm của nhà nước, hạ tầng nông nghiệp nông thôn, hạ tầng thương mại, hạ tầng văn hóa, xã hội; các khách hàng sản xuất các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhanh. TPBank đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; các khách hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, các chương trình tín dụng xanh. Mảng tín dụng xanh tăng trưởng ổn định chiếm tỷ lệ gần 3% trên tổng dư nợ cấp tín dụng với hàng loạt những dự án thuộc lĩnh vực như năng lượng tái tạo, quản lý nước và các dự án cải thiện hiệu quả năng lượng, giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Không chỉ vậy, việc tích cực số hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí vận hành đã giúp ngân hàng trở thành một trong những nhà băng đi đầu về vận hành tiết kiệm. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) quý II của TPBank tiếp tục giảm về khoảng 34%, tương đương giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III của TPBank tiếp tục duy trì ở mức 12% (tính đến ngày 30/6), cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu của Basel III là 10,5%. TPBank tiếp tục chủ động kiểm soát rủi ro, bao phủ nợ xấu, tránh những tác động tiêu cực trong tương lai khi đẩy mạnh trích lập dự phòng trong năm qua.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: “Chất lượng dịch vụ tốt cũng là một trong những điều giữ chân khách hàng ở lại với TPBank. Chúng tôi liên tục đổi mới và cải tiến để đem lại những trải nghiệm tốt nhất. Với phương châm thấu hiểu và lấy khách hàng là trọng tâm, TPBank luôn đi từ cốt lõi để tập trung giải quyết các nhu cầu và hiện đại hóa trải nghiệm của khách hàng, đem lại cho khách hàng sự hài lòng mỗi khi giao dịch cùng TPBank.”