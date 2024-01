TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024

(Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trong đêm giao thừa, tăng thêm 2 điểm so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là thông tin được ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng Lễ và Sự kiện (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tổ chức chiều 25/1.

Theo ông Bùi Xuân Đức, 8 địa điểm được tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa năm nay gồm: 2 điểm bắn tầm cao tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) và Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi); 6 điểm tầm thấp tại Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (thành phố Thủ Đức), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Công viên văn hóa Gò Vấp (huyện Gò Vấp) và Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn). Thời gian bắn pháo hoa tại các điểm từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10/2 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn).

Bên cạnh hoạt động pháo hoa, vào đêm 9/2/2024 (nhằm 30 tháng Chạp Âm lịch) và đêm 10/2/2024 (nhằm Mùng 1 tết Nguyên Đán), Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lần lượt tổ chức các chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Giáp Thìn – Mừng Đảng quang vinh” tại thành phố Thủ Đức và Quận 12, Tân Phú, Bình Tân cùng các huyện Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè.

Bên cạnh đó, Sở ưu tiên tổ chức các suất diễn tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Trung tâm Văn hóa Thành phố, Nhà Văn hóa Thanh Niên Thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, khu công nghiệp và khu chế xuất… trên địa bàn.



Ông Bùi Xuân Đức cho biết thêm, để đảm bảo công tác an ninh cũng như an toàn cho người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Tết, mỗi sự kiện đều được Ban Tổ chức bố trí đầy đủ các lực lượng như: Công an, quân sự, phòng cháy, chữa cháy, cứu thương; đồng thời, yêu cầu xe cấp cứu phải được đặt ở vị trí gần nhất với địa điểm tổ chức sự kiện để thuận tiện trong việc tác nghiệp. Ban Tổ chức cũng tăng cường các điểm sơ cứu tại các khách sạn cũng như nhân viên y tế trực tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Quận 1) trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện.

Trước khi tổ chức mỗi chương trình, Ban Tổ chức đều có phát thanh nhắc nhở người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng và yêu cầu để rác đúng nơi quy định; đồng thời, đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 1 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố cung cấp đầy đủ thùng rác, tổ chức lực lượng túc trực gom rác nhanh chóng. Ban tổ chức cũng bố trí hai nhà vệ sinh lưu động túc trực tại khu vực tổ chức; vận động các nhà hàng xung quanh khu vực tổ chức mở cửa phục vụ miễn phí cho người dân.

Hiện nay, trên trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ (Quận 1) rất ít bãi giữ xe, không đủ so với nhu cầu của người dân khi tham gia lễ hội. Vì vậy, người dân sẽ phải gửi xe tại các điểm giữ xe tư nhân, dễ dẫn đến phát sinh tình trạng bất cập. Do đó, trước khi tổ chức chương trình (đặc biệt tại khu vực trung tâm Quận 1 - đường Nguyễn Huệ), Ban Tổ chức đã trao đổi với Trung tâm Văn hóa Thông tin Quận 1 đề xuất mở thêm bãi xe để phục vụ người dân tại khu vực Thương xá Tax cũ hoặc tại các khu vực xa hơn như: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố…

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đang trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố về các địa điểm chiếu sáng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Dự kiến, Thành phố sẽ trang trí đèn chiếu sáng trên 7 tuyến đường tại khu vực Quận 1 gồm: Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch và trên một số tuyến đường tại 5 quận gồm: Quận Bình Thạnh, Bình Tân, Quận 6, Quận 4 và Quận 11.

Hội hoa Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ được tổ chức trong 10 ngày (từ 6 -15/2/2024, nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết Mùng 6 Tết) tại Công viên Tao Đàn (Quận 1). Đây là điểm đến quen thuộc của người dân Thành phố vào mỗi dịp Tết. Trong khuôn khổ Hội hoa Xuân có nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật; các chương trình ca múa nhạc tạp kỹ, hài kịch theo chủ đề hàng ngày…/.