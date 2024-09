Trường học phải nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão số 3

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn ở diện rộng, làm thiệt hại nặng nề cho các địa phương, để nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm ổn định hoạt động dạy và học, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, phối hợp với các cơ quan y tế khử trùng, làm vệ sinh trường lớp, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão; đảm bảo điều kiện an toàn trường học, vệ sinh môi trường trước khi đón học sinh trở lại trường; kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn để có phương án sửa chữa, khắc phục; kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ đổ sập.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương lên kế hoạch và triển khai ngay việc sửa chữa cơ sở hạ tầng trường học, ưu tiên các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của giáo viên và học sinh; di dời học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học khỏi các khu vực bị hư hại nặng hoặc chưa an toàn; rà soát hệ thống cây xanh, tường rào, cổng trường, có phương án tỉa cành, phòng chống sập tường, đổ cây; kiểm tra các điểm trường, các cơ sở giáo dục gần sông suối, gần khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cảnh báo hoặc ngừng cho học sinh đến trường nếu mất an toàn.

Các địa phương phải đảm bảo cung cấp kịp thời các nhu yếu phẩm và trang thiết bị dạy học cần thiết cho các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; tổ chức hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, đặc biệt là các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản; tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương trong việc cứu trợ và khắc phục hậu quả sau bão; có kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng vật dụng cần thiết cho học sinh các trường bán trú, nội trú đảm bảo an toàn, chu đáo, thuận tiện cho học sinh.

Các Sở GD&ĐT tổng hợp tình hình thiệt hại và các biện pháp khắc phục, xử lý, gửi đến cấp có thẩm quyền và báo cáo chi tiết về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/9/2024 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.