Hình thành những công trình văn hóa đậm bản sắc, có tính biểu tượng cho Việt Nam

(Ngày Nay) - Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình một mạng lưới thiết chế mới, hiện đại và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Đến năm 2045, mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao quốc gia sẽ được phát triển cân đối, trở thành thương hiệu, đại diện cho nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc; hình thành những công trình mang đậm bản sắc văn hóa, có tính biểu tượng cho Việt Nam hội nhập trong thế kỷ XXI, trở thành những dấu ấn lịch sử và di sản dành cho tương lai.

Đây là mục tiêu trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Kế hoạch nói trên nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 991/QĐ-TTg ngày 16/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, đến năm 2045, mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia được triển khai đồng bộ, hiện đại, bản sắc, hướng đến xây dựng hình ảnh quốc gia gắn với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và nhu cầu thực tiễn; bảo đảm công bằng trong tham gia, hưởng thụ của nhân dân các vùng, khu vực trong cả nước; bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm liên kết vùng và liên kết với các kết cấu hạ tầng khác trong phạm vi lãnh thổ.

Mạng lưới cơ sở thể thao quốc gia được phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện và hưởng thụ của Nhân dân; yêu cầu tập luyện và thi đấu đạt chuẩn quốc tế đối với các môn thể thao trọng điểm, có mục tiêu giành huy chương châu lục, thế giới; đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao có quy mô lớn ở khu vực và châu lục.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao gắn với cơ chế thị trường, là nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Đặc biệt, Kế hoạch của Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng đến việc hình thành các trung tâm về văn hóa, thể thao trọng điểm gắn với các đô thị quan trọng của quốc gia và vùng tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ; tạo lập sự liên kết chặt chẽ giữa các cấp; đăng cai tổ chức thành công Đại hội thể thao Châu Á.

Để triển khai kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ưu tiên tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư phát triển, nâng cấp, bảo trì nhằm phát huy vai trò của mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao; trong đó chú trọng các dự án đầu tư không thu hút được vốn ngoài ngân sách, dự án ở vùng khó khăn.

Cùng với đó là đẩy mạnh xã hội hóa và tập trung thu hút, kêu gọi các nguồn lực đa dạng để đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao; tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ quốc tế; sử dụng nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các hạng mục công trình có vai trò động lực và có khả năng lan tỏa giá trị vùng, miền, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Một điểm đặc biệt trong kế hoạch này là khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản gắn với mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua hình thức nhượng quyền khai thác, bảo đảm đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; các địa phương nghiên cứu, triển khai cơ chế thu từ khai thác quỹ đất gắn với mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. Ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao được đầu tư, khai thác các dịch vụ liên quan đến phạm vi dự án và được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng dài hạn, lãi suất ưu đãi.

Các dự án quan trọng (ưu tiên đầu tư) phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng, nâng cấp và cải tạo các cơ sở văn hóa quốc gia; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, không gian văn hóa sáng tạo; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của nhân dân; Phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức và nguồn nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao; Bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa; Phát triển các sản phẩm văn hóa nghệ thuật của Việt Nam có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng; Quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới; Đầu tư cho ứng dụng khoa học và công nghệ của mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao…