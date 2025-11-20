Festival Thu Hà Nội lần thứ 3: Công nghệ hiện diện trong kể chuyện văn hóa

(Ngày Nay) - Du khách có thể trải nghiệm thực tế ảo để bước vào một Hà Nội mùa Thu được tái dựng bằng công nghệ, nơi ký ức, hình ảnh và âm thanh đan cài trong từng góc nhìn.

Với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”, Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 21-23/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất.

Điểm nhấn của Festival Thu Hà Nội 2025 đánh dấu sự hiện diện mạnh mẽ của công nghệ trong kể chuyện văn hóa.

Du khách có thể trải nghiệm thực tế ảo để bước vào một Hà Nội mùa Thu được tái dựng bằng công nghệ, nơi ký ức, hình ảnh và âm thanh đan cài trong từng góc nhìn. Công nghệ mô phỏng 3D và không gian số hóa giúp những câu chuyện xưa trở nên sống động, kết nối di sản với thế hệ trẻ.

Ứng dụng AR và VR đưa văn hóa Thủ đô gần hơn với du khách quốc tế, giúp cách kể chuyện của lễ hội chạm được vào cả những người lần đầu đến Hà Nội.

Lễ khai mạc Festival là chương trình nghệ thuật “Khúc nhạc Thu Hà Nội” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 21/11. Những hiệu ứng ánh sáng kết hợp âm nhạc tạo nên một bản giao hưởng gợi nhớ, đánh thức ký ức quen thuộc của mỗi người về mùa thu nơi Thủ đô.

Trong ba ngày, du khách sẽ dạo bước giữa những không gian được xây dựng theo chủ đề. Sắc vàng và sắc đỏ của thu được tái hiện qua các tiểu cảnh nghệ thuật và khu check-in. Không gian giới thiệu điểm đến mang đến góc nhìn toàn cảnh về du lịch Hà Nội từ di sản, làng nghề đến văn hóa đương đại.

Khu vực “Miền Lữ hành Phố cổ” tập hợp sản phẩm kích cầu từ các hãng hàng không, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, tạo nên nhịp sôi động cho mùa du lịch cuối năm.

Thu Hà Nội còn được truyền tải qua ẩm thực trong không gian “Vị ký ức”, nơi du khách thưởng thức những món ăn gắn liền với mùa thu và văn hóa ba miền.

Khu vực “Hà Nội - nhịp sống thanh xuân” đem đến những buổi biểu diễn đường phố, workshop thủ công, ký họa và sân chơi dành cho thiếu nhi. Triển lãm “Hà Nội - Mùa thu nhìn từ ống kính” kể lại câu chuyện Hà Nội bằng hình ảnh của các nhiếp ảnh gia và những người yêu Thủ đô.

Điểm nhấn của ngày cuối là chương trình đồng diễn nghệ thuật vào sáng 23/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Sự tham gia của các đội nghệ thuật dân gian như múa Lân sư rồng Thanh Oai, múa rối cạn Tế Tiêu, chèo tàu Đan Phượng, cùng tiết mục của sinh viên và thiếu nhi mang đến một không khí rộn ràng, rực rỡ đúng tinh thần lễ hội văn hóa.

Song song hoạt động chính, hàng loạt sân chơi cộng đồng được triển khai trước và trong thời gian Festival như: “Thu trong mắt em” mở ra thế giới sáng tác cho thiếu nhi qua thơ, nhạc, tranh vẽ; “Khoảnh khắc ký ức Hà Nội” khuyến khích cộng đồng ghi lại những khoảnh khắc thân thương của mùa thu bằng nhiếp ảnh; tour trải nghiệm “Hà Nội 5 cửa ô” kết hợp cùng The Hanoi Train giúp du khách tái hiện hành trình xưa; chuỗi trải nghiệm “Chạm thu Hà Nội” của Vietnam Airlines và Photo Tour “Tôi, Hà Nội” dẫn dắt cộng đồng khám phá các điểm đến đặc trưng như Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn, Đường Lâm, Bát Tràng, Hồ Tây.

Lễ bế mạc diễn ra tối 23/11 là thời khắc tri ân các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay tạo nên một mùa lễ hội trọn vẹn. Festival kết thúc bằng một chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, gửi gắm thông điệp về ký ức Hà Nội được lưu giữ và tiếp tục lan tỏa qua mỗi bước chân du khách.

Hà Nội mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng. Thế nhưng có lẽ mùa Thu là mùa khiến lòng người say đắm, thổn thức hơn cả. Mùa Thu Hà Nội bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài cho đến tháng 11.

Tiết trời Thủ đô trong những ngày giao mùa đẹp lắm, thế nên nhiều du khách tranh thủ du lịch Hà Nội dịp này để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội khi sang Thu.

Không phải ngẫu nhiên mà mùa Thu Hà Nội lại khiến lòng người say đắm đến thế. Những con đường rợp lá vàng bay, hương hoa sữa ngạt ngào khắp con phố cùng những thức quà bình dị khiến người ta lại càng thêm yêu, thêm nhớ khung cảnh Thủ đô khi giao mùa.

Đến Hà Nội vào độ tháng 9, tháng 10, du khách sẽ phải ngỡ ngàng trước cảnh sắc trời Thu Hà Nội đẹp đến nao lòng. Ánh nắng vàng của mùa Thu vẫn vô cùng rực rỡ nhưng không còn cảm giác nóng gắt. Nắng len lỏi qua từng hàng cây, kẽ lá, nhuộm một màu tươi mới lên nét đẹp cổ kính, dịu dàng vốn có của mảnh đất Tràng An.

Những con phố Hà Nội khi bước vào Thu cũng dịu dàng, bình yên hơn. Không còn cảnh tấp nập, xô bồ vốn có thường ngày.

Một trong những đặc sản của mùa Thu Hà Nội là những con đường rợp lá vàng bay. Sáng Thủ đô lành lạnh, khoác vội chiếc áo len mỏng rồi lên xe rẽ vào đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng, bạn sẽ cảm nhận được hết vẻ đẹp lãng mạn, bình yên của thành phố này.

Mùa Thu Hà Nội còn đặc trưng bởi mùi hương hoa sữa nồng nàn. Khi Thu chạm ngõ cũng là lúc mùi hoa sữa len lỏi khắp các con phố khiến bao người phải thổn thức.

Du lịch Hà Nội tháng 10, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những bông hoa trắng ngần, kết thành từng chùm nhỏ tạo ra một khoảng trời trắng xóa. Chỉ cần một cây hoa bung nở là cả góc phố lại “tỏa” mùi hương nồng nàn.

Nếu chưa biết mùa Thu Hà Nội có gì thì hãy thử lượn lờ những con phố, bạn sẽ gặp những gánh hàng rong như ôm cả trời Thu.

Đó là gánh hàng mang các loại hoa mùa Thu Hà Nội như hoa cúc vàng, cúc họa mi, hoa ly, cúc thạch thảo… Và cả những gánh hàng chở theo các món quà đặc sản mùa Thu như cốm làng Vòng, sấu chín, thị chín, hồng giòn.

Tháng 9/2025, Tạp chí Time Out (Anh) điểm danh top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á, trong đó Hà Nội xếp ở vị trí thứ 5.

Tạp chí Time Out đánh giá Hà Nội là điểm đến lý tưởng để ngắm mùa Thu với không khí se lạnh và khung cảnh lung linh của Tết Trung Thu nơi phố cổ.