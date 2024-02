Tưng bừng Lễ hội xuống đồng của người Giáy

Sáng 22/2, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đã tổ chức Lễ hội xuống đồng (Roóng Poọc) tại sân vận động trung tâm huyện, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham dự.

Đây là hoạt động tín ngưỡng được tổ chức vào đầu năm mới nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, vạn vật sinh sôi, nảy nở, khích lệ và phát huy tình đoàn kết giữa các dân tộc trong xã, tạo điều kiện cho người dân được tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao đời sống tinh thần.

Lễ hội mang ý nghĩa quan trọng, nhằm ôn lại và giáo dục cho các thế hệ truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc, yêu lao động trên mảnh đất quê hương. Hoạt động này góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; khơi dậy tinh thần đoàn kết, động viên nhân dân lao động sản xuất, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở...

Tại ngày hội, người dân và du khách được chứng kiến phần lễ linh thiêng, trang trọng do thầy cúng người Giáy uy tín trong vùng thực hiện. Lúc này, 18 mâm lễ do người dân địa phương tự tay làm như xôi ngũ sắc, gà, hoa tươi, bánh khảo, quả của 18 thôn trong xã đã được người đại diện đội lễ dâng lên các vị thần. Khi thầy cúng làm lễ xong, tất cả được đem ra mời nhân dân trong xã, du khách thập phương thưởng thức. Sau Lễ tế, thầy cúng làm lễ buộc chỉ đỏ vào tay các đại biểu, người dân địa phương và du khách để mong một năm may mắn, mạnh khỏe, bình an.

Ông Ngô Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát, cho biết: "Lễ hội xuống đồng được tổ chức hằng năm vào ngày Thìn đầu năm Âm lịch. Đó là phong tục cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; gia đình no đủ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Huyện sẽ lưu giữ và phát triển lễ hội truyền thống này trong những năm tiếp theo."

Chị Nông Thị Quyên, thôn Tả Trang, xã Quang Kim, chia sẻ năm nào cũng được tham gia lễ hội xuống đồng; cầu mong toàn thể người dân có sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt.

Chị Nguyễn Thị Lành, đến từ thành phố Lào Cai, cho rằng Lễ hội có ý nghĩa lớn với người nông dân và mong chính quyền quan tâm hơn nữa để lễ hội không bị mai một, đặc biệt là trò chơi dân gian ném còn...

Sau phần Lễ là phần hội tưng bừng với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như nhảy sạp, ném còn, đi cầu tre, thi giã bánh giày, thi bày mâm lễ với sự tham gia của 18 thôn và 3 đơn vị trường học…

Sau Lễ hội Roóng Poọc, Tết của người Giáy chính thức khép lại. Đồng bào bắt tay vào lao động sản xuất cho mùa vụ mới khẩn trương đầy bận rộn.