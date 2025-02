Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch văn hóa địa phương, vùng miền và cùng lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của các hoạt động tháng 3 với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống” gồm chương trình Sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên, bao gồm hoạt động tái hiện trích đoạn nghi thức cầu an của dân tộc Tày, Nùng. Đây là lễ hội tiêu biểu với mục đích là cúng tạ trời đất đã ban cho bản làng, dòng họ, gia đình, sức khỏe dịp đầu năm mới cầu mong một năm thuận hòa, đầm ấm, no đủ. Sau các nghi lễ truyền thống, sẽ là các trò chơi như: ném còn, kéo co, đi cà kheo, nhảy sạp và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc trong dịp đầu Xuân năm mới.

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên, còn có chương trình giao lưu “Ngày xuân vang mãi câu Then, giới thiệu tới công chúng nghệ thuật hát Then, một trong những loại hình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc gắn với sinh hoạt văn hóa tâm linh trong đời sống xã hội của đồng bào Tày, Nùng.

Cùng với đó, là chương trình giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ như hát Sli, hát Lượn, đàn Tính, hát Then… đặc sắc, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, giới thiệu bản sắc dân tộc vùng, miền, tổ chức các trò chơi dân gian… mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tới công chúng; hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên; giới thiệu không gian văn hóa Trà “Thái Nguyên - hội tụ và tỏa sắc”

Một điểm nhấn nữa là chương trình Sắc màu văn hóa dân tộc Mông, tỉnh Nghệ An với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa truyền thống với dân tộc Mông xứ Nghệ”. Trong chương trình này, công chúng sẽ được tham gia hoạt động tái hiện trích đoạn nghi thức Lễ cúng Mừng năm mới, một nghi lễ tín ngưỡng quan trọng đầu năm của dân tộc Mông tỉnh Nghệ An. Sau phần nghi lễ theo truyền thống của đồng bào Mông xứ Nghệ, công chúng sẽ được tham gia chương trình giao lưu dân ca dân vũ của đồng bào Mông, các trò chơi dân gian truyền thống như đánh gụ, ném pao, múa khèn và hát cự xia, hát đối đáp giao duyên… nhằm xua đi những khó khăn, mệt mỏi của năm cũ.

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Sắc màu văn hóa dân tộc Mông, tỉnh Nghệ An, công chúng được thưởng thức chương trình giao lưu dân ca dân vũ “Hội Xuân núi rừng” của đồng bào dân tộc Mông. Đây là chương trình ca, múa, nhạc tổng hợp của các nghệ nhân đồng bào dân tộc Mông qua các hoạt động âm nhạc, diễn xướng kể về câu chuyện của vẻ đẹp của núi rừng khi mùa Xuân về. Nghe đồng bào giới thiệu về cây khèn và xem trình diễn múa khèn, tham gia hội ném Pao (ném bo bo) và trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông xứ Nghệ.

Cũng trong tháng 3, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam còn diễn ra nhiều chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc của đồng bào các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng. Trong đó, chương trình dân ca dân vũ “Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, gồm chương trình biểu diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, trình tấu nhạc cụ… của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Chương trình giới thiệu vẻ đẹp của người phụ nữ Tây Nguyên qua trang phục “Em là hoa Pơ lang”.

Chương trình “Mùa hoa Ban nở” của các dân tộc phía Bắc, gồm các bài hát dân ca, dân vũ của đồng bào các dân dân tộc phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng; cùng với các hoạt động âm nhạc, diễn xướng kể về câu chuyện của hoa Ban, về vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc khi mùa hoa Ban nở và những câu chuyện về mùa Xuân, về tình yêu đôi lứa…

Ngoài các hoạt động điểm nhấn, các hoạt động thường xuyên của các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hàng ngày tại Làng sẽ diễn ra đều đặn trong các dịp cuối tuần, bao gồm chương trình giao lưu, tìm hiểu, khám phá các nghề thủ công truyền thống; tìm hiểu và chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang phục truyền thống của đồng bào; thưởng thức ẩm thực đặc trưng, các trò chơi dân gian truyền thống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; giao lưu văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu của các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng…