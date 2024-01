Tỷ lệ sinh ở Hungary thấp kỷ lục

Theo KSH, trong năm ngoái, Hungary đón 85.200 trẻ chào đời - thấp hơn 3,7% so với năm trước đó - và có hơn 127.000 người qua đời vì nhiều lý do khác nhau. Do vậy, dân số Hungary sụt giảm 42.000 người.

Trong lịch sử, Hungary mới chỉ ghi nhận 5 năm có số ca sinh ở dưới mức 90.000 trẻ, đó là các năm 2011, 2013, 2018, 2019 và 2022. Tuy nhiên, con số thống kê này chưa từng ở dưới mức 88.000 trẻ.

KSH đánh giá: “Sự cân bằng tích cực của lượng người di cư quốc tế đã làm giảm mức giảm dân số tự nhiên. Do đó, số lượng dân số thường trú ước tính - được cập nhật so với kết quả điều tra dân số năm 2022 - là 9.580.000 người ở thời điểm cuối năm 2023”.