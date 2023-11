Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng tại giải Vô địch Thể hình thế giới 2023

(Ngày Nay) - Tràng An, Ninh Bình là vùng đất cổ có chiều sâu lịch sử, chiều rộng không gian và chiều dài quá trình cư trú của con người. Do đó, trong vùng Di sản Tràng An, nhà ở kiến trúc truyền thống có vai trò đặc biệt quan trọng. Bên cạnh việc quan tâm đến nhận diện, bảo tồn giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống trong vùng lõi Di sản Tràng An, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng phát huy giá trị cảnh quan và cấu trúc làng truyền thống kết hợp với phát triển du lịch.