Viettel cùng Singtel đồng sáng lập tuyến cáp biển mới kết nối thẳng từ Việt Nam tới Singapore

Đây là một sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Viettel trong nỗ lực thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035” của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với mục tiêu trở thành trung tâm dữ liệu khu vực (Digital Hub), cáp quang quốc tế của Việt Nam được xác định là thành phần quan trọng của hạ tầng số phải được đầu tư trước, bảo đảm kết nối của Việt Nam ra quốc tế có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế.

Theo chiến lược này, đến năm 2030, Việt Nam cần nâng tổng số cáp quang biển lên tối thiểu 15 tuyến với tổng dung lượng đạt tối thiểu 334 Tbps, trong đó, cần có ít nhất 02 tuyến cáp quang trên biển do Việt Nam làm chủ đi vào hoạt động, trong đó ưu tiên các tuyến cáp ngắn kết nối trực tiếp tới các Digital Hub lớn trong khu vực Châu Á. Đồng thời, hệ thống cáp quang biển được triển khai phân bổ hài hòa cả 03 hướng: kết nối ra biển Đông lên phía Bắc; kết nối ra biển Đông xuống phía Nam; kết nối ra vùng biển phía Nam.

Nhận thức rõ vai trò của mình, Viettel đã bám sát định hướng chiến lược cáp quang biển của Bộ để xây dựng và đề xuất triển khai các dự án cáp quang biển tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu dung lượng, đảm bảo an toàn kết nối cho mạng Viettel trong mọi tình huống nói riêng và an toàn an ninh thông tin quốc gia nói chung. Trong đó, tuyến cáp biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) là một mục tiêu trọng tâm mà Viettel hướng tới.

Theo thỏa thuận với Singtel, hai bên dự kiến sẽ triển khai xây dựng tuyến cáp biển kết nối trục chính Việt Nam - Singapore (tuyến cáp VTS) với cấu hình 08 cặp sợi (08FP), sử dụng công nghệ ghép bước sóng hiện đại nhất hiện nay. Trạm cập bờ của trục chính là Việt Nam (do Viettel quản lý) và Singapore (do Singtel quản lý). Ngoài ra, tuyến cáp dự kiến có các nhánh cập bờ tại Campuchia, Thái Lan, Malaysia. Thời gian dự kiến tuyến cáp đưa vào khai thác vào Q2.2027.

Theo đó, VTS sẽ trở thành tuyến cáp đầu tiên do 2 nhà mạng lớn nhất Việt Nam và Singapre đồng sáng lập, hứa hẹn sẽ là tuyến cáp ngắn nhất kết nối trực tiếp Việt Nam tới Digital Hub lớn nhất Châu Á là Singapore với băng thông và công nghệ tiên tiến nhất. Việc triển khai tuyến cáp này phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Khi đưa vào vận hành khai thác, tuyến cáp sẽ bổ sung hàng trăm Tbps vào tổng dung lượng kết nối quốc tế của Viettel, góp phần cung cấp một lượng lớn dung lượng tốc độ cao, mở ra một hướng kết nối mới xuống phía Nam, góp phần nâng cao tính dự phòng, an toàn mạng lưới cho hạ tầng kết nối quốc tế của Viettel nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng Giám đốc Viettel Solutions, cho biết: "Với việc đầu tư tuyến cáp VTS, Viettel khẳng định là đơn vị tiên phong đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng số tại Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng được nhu cầu truyền tải dữ liệu tốc độ cao, ứng dụng các công nghệ 4.0 hiệu quả và đảm bảo an ninh thông tin liên lạc quốc gia".

Tại lễ ký kết, Ông Ooi Seng Keat - Phó Chủ tịch Tập đoàn Singtel nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất thế giới tại Khu vực Đông Nam Á, với các doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu. Việc xây dựng tuyến cáp VTS sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Viettel để hỗ trợ tham vọng tăng trưởng kinh tế và kỹ thuật số của Việt Nam và khu vực”.

Với việc đầu tư và làm chủ các tuyến cáp mới, Viettel kỳ vọng sẽ đóng vai trò là một mắt xích quan trọng của hạ tầng số, hạ tầng truyền dẫn dữ liệu của khu vực và quốc tế, đáp ứng triển khai các ứng dụng kết nối Internet quốc tế yêu cầu tốc độ cao như: 5G, Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (AR/VR),…; Đồng thời đảm bảo an toàn, dự phòng mạng lưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet và các dịch vụ kết nối quốc tế khác của Viettel cũng như an toàn an ninh thông tin quốc gia.

Trước đó, Viettel đã công bố đầu tư tuyến cáp có băng thông lớn nhất Việt Nam Asia Direct Cable (ADC) có kết nối đến cả 3 Hub IP lớn nhất của khu vực Châu Á (Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore), làm chủ trạm cập bờ tuyến cáp này tại Quy Nhơn. Viettel cũng đang là nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất của tuyến cáp biển The Asia Link Cable (ALC) kết nối đến 2 Hub IP chính của khu vực Châu Á (Hồng Kông, Singapore) và làm chủ trạm cập bờ tuyến này dự kiến tại Đà Nẵng.

Singtel là tập đoàn công nghệ truyền thông hàng đầu Châu Á, cung cấp danh mục các dịch vụ từ truyền thông thế hệ tiếp theo, 5G, dịch vụ công nghệ cho đến thông tin giải trí cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Tập đoàn có mặt ở Châu Á, Úc, Châu Phi và tiếp cận hơn 770 triệu khách hàng di dộng tại 21 quốc gia. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ công nghệ dành cho khách hàng doanh nghiệp trải rộng tại 21 quốc gia với hơn 421 điểm hiện diện trực tiếp tại 362 thành phố. Với người tiêu dùng, Singtel cung cấp một bộ dịch vụ được tích hợp hoàn chỉnh bao gồm di dộng, băng rộng, truyền hình. Đối với các doanh nghiệp, Singtel cung cấp một loạt các giải pháp như lưu trữ dữ liệu, cloud, cơ sở hạ tầng mạng, khả năng phân tích và an ninh mạng. Singtel luôn nỗ lực đổi mới liên tục, khai thác công nghệ để tạo ra những trải nghiệm mới thú vị cho khách hàng, đồng thời định hình một tương lai kỹ thuật số bền vững hơn. Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp viễn thông, công nghiệp và công nghệ lớn nhất Việt Nam, một trong những doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế và nộp ngân sách Nhà nước lớn nhất Việt Nam. Hoạt động của Viettel đã vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia, trở thành một trong những thương hiệu giá trị toàn cầu, với hơn 50.000 nhân viên tại 11 quốc gia trên 3 châu lục. Theo báo cáo Telecoms 150 năm 2024 do Brand Finance (Anh) công bố, Viettel nằm trong Top 15 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới và đồng thời là thương hiệu viễn thông mạnh nhất Châu Á. Viettel sở hữu hạ tầng kết nối quốc tế lớn nhất Việt Nam khi đã, đang đầu tư và khai thác 6 dự án cáp quang biển bao gồm: AAE-1 (chủ trì trạm cập bờ đặt tại Vũng Tàu), TGN-IA (chủ trì trạm cập bờ đặt tại Vũng Tàu), APG (trạm cập bờ đặt tại Đà Nẵng), AAG (trạm cập bờ đặt tại Vũng Tàu) và ADC (chủ trì trạm cập bờ đặt tại Quy Nhơn) và ALC (chủ trì trạm cập bờ dự kiến đặt tại Đà Nẵng).