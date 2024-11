Vlasta - Sầm Sơn chính thức hợp tác với The Ascott Limited

(Ngày Nay) - Ngày 9/11, Vlasta - Sầm Sơn và The Ascott Limited đã chính thức ký kết hợp đồng đối tác quản lý khách sạn. Với bộ sưu tập Lasong Hotel & Villas by The Unlimited Collection, lần đầu tiên tại Sầm Sơn có chuỗi khách sạn và villa cao cấp được quản lý và vận hành bởi thương hiệu quốc tế lừng danh Ascott.