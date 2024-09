Vụ nữ cơ thủ số 1 Việt Nam tự lo chi phí du đấu: Trách nhiệm của Liên đoàn Billiards là… hoàn thiện thủ tục

Vị quan chức này cho biết đây không phải phát ngôn chính thức từ Liên đoàn VBSF; đồng thời cũng không phải trả lời nữ cơ thủ vì chưa nhận được thông tin kiến nghị chính thức từ vận động viên.

Theo người này, trong Quyết định (do ông Lê Hải Sơn - Chủ tịch VSBF ký – PV) khi cử đi ghi rõ là kinh phí do địa phương thu xếp, chứ không phải do Liên đoàn hứa cho tiền mà không thực hiện.

Quan chức này nói: “Quy định, quy chế của Liên đoàn về chi tiêu không có mặt bắt buộc chi tiền cho vận động viên tham dự giải từ khi thành lập đến giờ, kể cả Vinh (Bao Phương Vinh - PV) và Chiến (Trần Quyết Chiến – PV) cũng không nhận hỗ trợ nào của Liên đoàn.

Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam mới thành lập đây thôi, có nhiều hoạt động thu chi và thu chi như thế nào như Yến Nhi đăng lên, thu chi như thế nào của Liên đoàn đã có quy định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Quy trình tuyển chọn vận động viên tham dự giải thế giới phải dựa vào kết quả giải vô địch quốc gia diễn ra vào tháng 6, xong mới biết ai có suất tham dự chứ không thể thông báo từ đầu năm.

Hiện tại, Yến Nhi là hội viên cá nhân của Liên đoàn, không phải là thành viên. Yến Nhi thuộc quản lý của Sở Văn hoá Thể thao Đà Nẵng. Hội viên cá nhân và thành viên khác nhau. Thành viên là người thuộc Liên đoàn, do Liên đoàn trả lương. Hội viên cá nhân là vận động viên thuộc quản lý của địa phương và hưởng lương từ địa phương.

Gần đây, những giải thi đấu quốc tế đều yêu cầu về Liên đoàn các quốc gia phải xác nhận có phải hội viên hay không để tránh việc đăng ký ngoài sự quản lý của các nước, nên phải là hội viên thì Liên đoàn mới xác nhận với các tổ chức quốc tế để đăng ký thi đấu”.

Trước câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của Liên đoàn khi cử Hội viên đi tham dự giải Vô địch Thế giới, quan chức này đề nghị liên hệ với một người khác trong danh sách cử đi để trao đổi kỹ hơn. Tuy nhiên, sau đó quan chức này cho biết: “Liên đoàn giúp đỡ vận động viên hoàn thiện thủ tục, nếu không có quyết định (cử đi - PV) đó thì không xin Visa được, còn kinh phí do địa phương chi trả”.

Nói về những nội dung trên, nữ cơ thủ Yến Nhi cho biết: “Em không yêu cầu Liên đoàn phải lo kinh phí cho tụi em đi, nhưng nếu không chi thì nên nói từ đầu năm với tất cả vận động viên các tỉnh. Tỉnh người ta tự biết vận động viên có khả năng đi hay không”.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Yến Nhi có bài đăng trên trang Facebook cá nhân kể về chuyến thi đấu tại giải World Championship for Ladies (Vô địch Thế giới nữ) đầy những bất công khi Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam để vận động viên tự túc tất cả chi phí lên đến gần 55 triệu đồng/người.

Tại giải đấu trên đất Pháp, nữ cơ thủ đã thiết lập nên cột mốc lịch sử cho Billiards carom 3 băng Việt Nam khi giành Huy chương đồng. Thành tích này giúp Yến Nhi trở thành nữ cơ thủ đầu tiên của Việt Nam có được huy chương tại một giải vô địch cấp độ thế giới.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam, nữ cơ thủ đang giữ vị trí số 1. Ngoài ra, Yến Nhi còn sở hữu những thành tích đáng nể như: Huy chương bạc Sea Games tại Campuchia (5/2023), Huy chương vàng Quốc gia tại Bình Thuận (6/2023), Huy chương vàng cúp VBSF tại Đà Nẵng (4/2024), Huy chương vàng Quốc gia lần thứ 2 liên tiếp tại Bà Rịa - Vũng Tàu (6/2024).