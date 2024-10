WHO tuyên bố Việt Nam loại trừ thành công bệnh đau mắt hột

(Ngày Nay) - Ngày 21/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Việt Nam đã loại trừ thành công bệnh đau mắt hột, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sức khỏe toàn cầu.

Trong phiên họp thứ 75 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO đã xác nhận những nỗ lực của Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và điều trị cho hàng trăm nghìn người trong 7 thập kỷ qua.

Theo WHO, đau mắt hột từng là vấn đề sức khỏe cộng đồng tại 4 tỉnh của Việt Nam. Khoảng 30 năm trước, 1,7% người dân sống tại các tỉnh có nguy cơ cao này cần phẫu thuật để ngăn ngừa mù lòa do đau mắt hột. Tuy nhiên, đến năm 2023, tỷ lệ người trưởng thành mắc dạng bệnh gây mù lòa này đã giảm xuống dưới 0,2% - ngưỡng để WHO xác nhận đau mắt hột không còn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng.

WHO cho biết thêm việc Việt Nam áp dụng chiến lược SAFE của WHO, tập trung vào phẫu thuật, thuốc kháng sinh, vệ sinh mặt và cải thiện môi trường, đã thúc đẩy việc loại trừ đau mắt hột.

Đau mắt hột là một bệnh về mắt do nhiễm vi khuẩn Chlamydia trachomatis, là một nguyên nhân truyền nhiễm chính gây mù lòa trên toàn thế giới. Bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp qua dịch tiết mắt và mũi của người nhiễm bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các dịch tiết này cũng có thể lây lan qua một số loài ruồi.