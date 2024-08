WinMart tung ưu đãi khuyến mại, ưu đãi độc quyền cho hội viên

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 7 ước đạt 528,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Tại hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN, giá trị đơn hàng của người tiêu dùng trong quý 2/2024 cũng ghi nhận tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự thay đổi tích cực trong sức mua của người tiêu dùng. Đại diện WinCommerce cho biết người tiêu dùng hiện đang chi tiêu chủ yếu cho nhóm hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống - chế biến, cụ thể là các mặt hàng thực phẩm khô, bơ sữa trứng, trái cây, rau củ và thịt. Đây cũng là các nhóm hàng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về doanh thu, cả so với quý trước và cùng kỳ.

Đa dạng các chương trình ưu đãi, mang lại sản phẩm giá tốt cho người tiêu dùng

Kết quả này đạt được nhờ vào việc triển khai chương trình Hội viên WiN, trong đó khách hàng tiết kiệm được 20% cho sản phẩm WinEco và MEATDeli, cùng với danh mục hơn 600 sản phẩm giá siêu rẻ và các chương trình ưu đãi hàng kỳ trên toàn hệ thống. Trong tháng 8, WinCommerce triển khai 2 đợt khuyến mại: “Mùa tựu trường - Sale khắp phố phường” từ ngày 01/08 - 14/08 và chương trình khuyến mại kỳ 2 từ 15/08 - 28/08. Các chương trình ưu đãi hấp dẫn này bao gồm giảm giá lên tới 61%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 áp dụng cho hơn 600 sản phẩm từ nước giải khát, kem, thực phẩm ăn liền, trái cây cho tới đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, thời trang trên toàn hệ thống. Để xem thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi này, vui lòng truy cập https://winmart.vn/tin-tuc.

Cũng trong tháng 8, WinCommerce triển khai chương trình “Lễ hội Vitamin C” với các ưu đãi đặc biệt dành cho các sản phẩm trái cây nội địa và nhập khẩu trực tiếp, áp dụng từ 31/07 đến 14/08. Theo đó, các mặt hàng như bưởi, chuối tây, thanh long, kiwi,…ưu đãi tới 20%, áp dụng tại nhiều siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+, WiN.

Đối với toàn bộ khách hàng hội viên WiN cả nước, WinCommerce đặc biệt có 2 chương trình ưu đãi giảm giá sâu khi mua sắm là chương trình Hội viên WiN và Tuần lễ Thương hiệu. Từ ngày 09/08 đến ngày 15/08, hơn 9 triệu hội viên WiN sẽ có cơ hội mua sắm trong Tuần lễ Thương hiệu Kun (kết hợp với Công ty CP Sữa Quốc tế LOF) với ưu đãi khuyến mại lên tới 33% và nhiều ưu đãi khác. Tiếp nối chương trình, Tuần lễ Thương hiệu Gift (kết hợp cùng Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam) sẽ diễn ra từ ngày 16/08 đến ngày 25/08, với ưu đãi lên đến 49% cho các sản phẩm nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén…

Song hành với các hoạt động thu mua hàng hóa từ các nhà cung cấp trong nước và bổ sung một số mặt hàng nhập khẩu để đa dạng hóa nguồn cung, WinCommerce cũng tích cực sản xuất các sản phẩm hàng nhãn riêng với chiến lược giá cạnh tranh. Việc chủ động quy trình sản xuất, chọn lọc nguyên liệu đầu vào đã giúp nhà bán lẻ kiểm soát giá cả, đảm bảo giá thành luôn thấp hơn từ 10% đến 20% so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Một số nhãn hàng riêng của WinCommerce có ưu đãi trong tháng 8 như xúc xích xông khói Winner (Mua 1 gói 450g tặng gói 180g), trứng gà sạch DHA O’lala giá giảm chỉ còn 30.000 đồng / hộp 6 trứng, nước rửa chén WinMart Home hương cam sả túi 3,5L ưu đãi mua 1 tặng 1…

Bộ sưu tập “Trung thu đoàn viên” đã có mặt tại hệ thống WinMart/WinMart+/WiN trên cả nước

Năm nay WinMart tiếp tục tung ra thị trường bánh trung thu bộ sưu tập “Trung thu đoàn viên” với mẫu mã đa dạng, hương vị thơm ngon. Khách hàng có thể lựa chọn Hộp 4 bánh truyền thống 100g giá 220.000đ/hộp với 4 hương vị: đậu đỏ trứng muối, đậu xanh sen nhuyễn trứng muối, hạt sen hạt chia, thập cẩm jambon (giá bánh lẻ 55.000đ/cái) hoặc Hộp 4 bánh cao cấp 150g giá 300.000đ/hộp với 4 hương vị: đậu xanh hạt sen trứng muối, gà quay jambon, khoai môn trứng muối, nhân trứng chảy (giá bán lẻ 75.000đ). Ngoài việc triển khai bán lẻ tại điểm bán và hình thức mua trực tuyến trên website https://winmart.vn/, hệ thống còn có chính sức ưu đãi hấp dẫn lên tới 15% cho đơn hàng lớn. Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu bánh trung thu được bày bán trên toàn bộ hệ thống.