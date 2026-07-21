Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng trên bầu trời đêm Đà Nẵng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng từ ngày 22-26/7, nổi bật là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển Mỹ Khê và "Dạ tiệc ánh sáng biển - Ngàn ánh sao chạm miền ký ức".
500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng trên bầu trời đêm Đà Nẵng

Theo Ban tổ chức, chương trình "Dạ tiệc ánh sáng biển - Ngàn ánh sao chạm miền ký ức" sẽ diễn ra trong ba đêm 24, 25 và 26/7 tại không gian biển Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn gần 500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời đêm ven biển, kết hợp với âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Bên cạnh không gian trình diễn diều ánh sáng, sự kiện còn bố trí các khu vực trải nghiệm, ẩm thực và hoạt động cộng đồng, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch đêm và không gian vui chơi, giải trí cho người dân, du khách dịp lễ hội.

Trước đó, tối 23/7, tại bãi biển Mỹ Khê sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn được dàn dựng riêng cho không gian biển. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức sân khấu thực cảnh trên biển, lấy cảnh quan tự nhiên của bãi biển Mỹ Khê làm không gian biểu diễn.

Theo Ban tổ chức, chương trình được xây dựng với hình tượng chủ đạo là cánh buồm vươn ra biển lớn, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng thông qua ngôn ngữ âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật sân khấu. Nội dung chương trình khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử của xứ Quảng, từ dòng chảy sông Thu Bồn, các làng nghề truyền thống, làng chài, thương cảng Hội An đến hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hội nhập.

Không gian biểu diễn tận dụng các yếu tố tự nhiên như, biển, sóng, gió và đường chân trời, kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng nhằm tạo nên trải nghiệm nghệ thuật ngoài trời.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22-26/7 tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực, trải nghiệm biển. Thông qua các hoạt động này, thành phố kỳ vọng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách và góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện, lễ hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đón gần 9,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 28,7%, chiếm 52,8% tổng lượng khách lưu trú. Sức hút của điểm đến Đà Nẵng tiếp tục được duy trì và nâng cao, nhờ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng đường bay quốc tế cùng việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và các lễ hội.

PV
Thả diều diều phát sáng bầu trời đêm Đà Nẵng Enjoy Danang Festival

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi là 3 giám khảo của vòng tuyển chọn - Ảnh: MẠNH HẢO
Chuông vàng vọng cổ 2026: Giữ lửa truyền thống, tiếp bước tương lai
(Ngày Nay) -Chiều 20/7, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) chính thức công bố cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ (CVVC) 2026 lần thứ 21, đánh dấu hơn 2 thập kỷ bền bỉ gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa di sản nghệ thuật Cải lương - loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất Nam bộ đến đông đảo công chúng.
500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng trên bầu trời đêm Đà Nẵng
500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng trên bầu trời đêm Đà Nẵng
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng từ ngày 22-26/7, nổi bật là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển Mỹ Khê và "Dạ tiệc ánh sáng biển - Ngàn ánh sao chạm miền ký ức".
Tổng Giám đốc Viettel High Tech Nguyễn Minh Quang ký kết chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G cùng ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc phụ trách Hoạch định Công nghệ, Giải pháp Điện toán
Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G
(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo, sau 2 thế hệ 4G và 5G đã làm chủ hơn 10 năm qua. Hai bên hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất.
Bác sĩ nói về tương lai của ngoại khoa khi robot phẫu thuật ngày càng hiện diện nhiều trong phòng mổ
Bác sĩ nói về tương lai của ngoại khoa khi robot phẫu thuật ngày càng hiện diện nhiều trong phòng mổ
(Ngày Nay) - Theo TTƯT.PGS.TS.BS Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Smart City, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì điều người bệnh mong muốn vẫn rất giản dị: Được điều trị hiệu quả, ít đau hơn, hồi phục nhanh hơn và sớm trở về với cuộc sống bình thường. Đó cũng chính là mục tiêu mà mọi tiến bộ y học hướng tới.