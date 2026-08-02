Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức bước vào thị trường sách Hoa ngữ

(Ngày Nay) -Dịch giả Nguyễn Lệ Chi, chủ thương hiệu sách Chibooks cho hay, tháng 1/2026 chị đã làm việc với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cùng thảo luận khá nhiều và quyết định chọn “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” là tác phẩm đầu tiên trong số các tác phẩm của nhà văn để chuyển ngữ sang tiếng Trung.

Và vào cuối tháng 7/2026 này, tác phẩm ăn khách nhất Cho tôi một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được bán bản quyền thành công cho NXB Thế kỷ mới Quảng Đông. Tác phẩm này từng được giải thưởng Văn học Asean 2010, tính tới năm 2018 đã tái bản lần thứ 66, đạt con số 410.500 bản in. Trước đó, Cho tôi một vé đi tuổi thơ đã được dịch và xuất bản ở Thái Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo dịch giả Nguyễn Lệ Chi, hơn mười mấy năm qua, Chibooks Agency (thuộc Công ty Cổ phần Văn hóa Chi) luôn ấp ủ và kiên trì thực hiện công việc giới thiệu bản quyền sách Việt Nam ra thế giới, đã trở thành đại diện của nhiều nhà văn Việt Nam tên tuổi, như: Hồ Anh Thái, Nguyễn Nhật Ánh, Trịnh Bích Ngân, Vũ Đình Giang, Phan Hồn Nhiên...

Chibooks Agency đã trích dịch nhiều tác phẩm văn học, chân dung nhà văn... sang tiếng Anh, tiếng Trung và đưa đi giới thiệu tại nhiều hội sách quốc tế ở nhiều nước. Tuy nhiên con đường này rất gian nan, gần như chưa có nhiều kết quả bởi những rào cản về ngôn ngữ, về văn hóa. Các NXB nước ngoài chưa lựa chọn xuất bản sách Việt ra tiếng nước họ vì chưa hiểu nhiều về văn hóa và văn học Việt.

“Tuy nhiên chúng tôi vẫn nỗ lực tiếp tục con đường nhọc nhằn này. Và thật may mắn khi thành công đầu tiên đã đến vào năm 2024 với 2 tác phẩm viết về văn hóa Việt: Vắt qua những ngàn mây (tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng) và Người Hà Nội chuyện ăn chuyện uống một thời (tác giả Vũ Thế Long) đã bán bản quyền tiếng Trung thành công cho NXB Khoa học kỹ thuật Quảng Tây. Hai tựa sách này không những được bán bản quyền chính thống, xuất bản bằng tiếng Trung ở thị trường tỷ dân mà cuốn Người Hà Nội chuyện ăn chuyện uống một thời (tác giả Vũ Thế Long) còn đoạt giải Sách Đông Nam Á có ảnh hưởng tại Trung Quốc năm 2025.

Giải thưởng này được công bố tại Hội nghị công bố Báo cáo sức ảnh hưởng sách Trung Quốc - Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025 tổ chức tại TP. Nam Ninh, Quảng Tây trong khuôn khổ Tuần Văn hóa sách Trung Quốc - ASEAN 2025. Giải thưởng được bình chọn căn cứ theo các số liệu thống kê tại Trung Quốc về lượng tiêu thụ, độc giả phản hồi và truyền thông đánh giá. Đây chính là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi vững bước kiên trì với hành trình giới thiệu tác giả Việt ra nước ngoài”- dịch giả Nguyễn Lệ Chi, cho biết.

Để đưa được tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bước vào thị trường sách Hoa ngữ tỷ dân, dịch giả Lệ Chi chia sẻ: “Chúng tôi đã cùng lúc làm việc với nhiều NXB Trung Quốc để chào giới thiệu tác phẩm này, tới cuối tháng 7/2026 đã trao đổi thành công về bản quyền tiếng Trung cuốn Cho tôi một vé đi tuổi thơ với NXB Thế kỷ mới Quảng Đông. Đây là cuốn sách đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bước vào thị trường Hoa ngữ, đồng thời cũng là cuốn sách nặng ký thuộc dự án Thư viện Văn học Thiếu nhi ASEAN (ASEAN Children's Literature Library) của NXB Thế kỷ mới Quảng Đông.

Trong quá trình chào bán bản quyền tiếng Trung cuốn Cho tôi một vé đi tuổi thơ, chúng tôi cũng rất may mắn được sự ủng hộ của NXB Trẻ, của Hội đồng Sách cho Thanh Thiếu nhi Việt Nam (VBBY - IBBY Vietnam). Chúng tôi cám ơn họ rất nhiều. Hy vọng ngày càng có thêm nhiều tác phẩm văn học Việt Nam xuất sắc được giới thiệu ra thế giới”.

Cho tôi một vé đi tuổi thơ được dịch sang tiếng Trung bởi dịch giả Hứa Dương Sa - chị từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh và hiện đang theo học Tiến sĩ tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Dịch giả Hứa Dương Sa từng chuyển ngữ sang tiếng Trung các tiểu thuyết Bến không chồng (nhà văn Dương Hướng, dịch cùng Giáo sư, Tiến sĩ Vương Gia), Thế giới xô lệch (nhà văn Trịnh Bích Ngân) đang chờ xuất bản.

Tiếp nối cuốn Cho tôi một vé đi tuổi thơ, Chibooks Agency hiện cũng tin cậy nhờ dịch giả Hứa Dương Sa dịch các tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tiếp tục chào bán bản quyền, như: Ngày xưa có một chuyện tình, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc...