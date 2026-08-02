Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức bước vào thị trường sách Hoa ngữ

Hoàng Nhân In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Dịch giả Nguyễn Lệ Chi, chủ thương hiệu sách Chibooks cho hay, tháng 1/2026 chị đã làm việc với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cùng thảo luận khá nhiều và quyết định chọn “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” là tác phẩm đầu tiên trong số các tác phẩm của nhà văn để chuyển ngữ sang tiếng Trung.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại một buổi ra mắt tác phẩm mới
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại một buổi ra mắt tác phẩm mới

Và vào cuối tháng 7/2026 này, tác phẩm ăn khách nhất Cho tôi một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được bán bản quyền thành công cho NXB Thế kỷ mới Quảng Đông. Tác phẩm này từng được giải thưởng Văn học Asean 2010, tính tới năm 2018 đã tái bản lần thứ 66, đạt con số 410.500 bản in. Trước đó, Cho tôi một vé đi tuổi thơ đã được dịch và xuất bản ở Thái Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo dịch giả Nguyễn Lệ Chi, hơn mười mấy năm qua, Chibooks Agency (thuộc Công ty Cổ phần Văn hóa Chi) luôn ấp ủ và kiên trì thực hiện công việc giới thiệu bản quyền sách Việt Nam ra thế giới, đã trở thành đại diện của nhiều nhà văn Việt Nam tên tuổi, như: Hồ Anh Thái, Nguyễn Nhật Ánh, Trịnh Bích Ngân, Vũ Đình Giang, Phan Hồn Nhiên...

Chibooks Agency đã trích dịch nhiều tác phẩm văn học, chân dung nhà văn... sang tiếng Anh, tiếng Trung và đưa đi giới thiệu tại nhiều hội sách quốc tế ở nhiều nước. Tuy nhiên con đường này rất gian nan, gần như chưa có nhiều kết quả bởi những rào cản về ngôn ngữ, về văn hóa. Các NXB nước ngoài chưa lựa chọn xuất bản sách Việt ra tiếng nước họ vì chưa hiểu nhiều về văn hóa và văn học Việt.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức bước vào thị trường sách Hoa ngữ ảnh 1
Tính tới năm 2018 Cho tôi một vé đi tuổi thơ đã tái bản lần thứ 66, đạt con số 410.500 bản in và được dịch và xuất bản ở Thái Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản

“Tuy nhiên chúng tôi vẫn nỗ lực tiếp tục con đường nhọc nhằn này. Và thật may mắn khi thành công đầu tiên đã đến vào năm 2024 với 2 tác phẩm viết về văn hóa Việt: Vắt qua những ngàn mây (tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng) và Người Hà Nội chuyện ăn chuyện uống một thời (tác giả Vũ Thế Long) đã bán bản quyền tiếng Trung thành công cho NXB Khoa học kỹ thuật Quảng Tây. Hai tựa sách này không những được bán bản quyền chính thống, xuất bản bằng tiếng Trung ở thị trường tỷ dân mà cuốn Người Hà Nội chuyện ăn chuyện uống một thời (tác giả Vũ Thế Long) còn đoạt giải Sách Đông Nam Á có ảnh hưởng tại Trung Quốc năm 2025.

Giải thưởng này được công bố tại Hội nghị công bố Báo cáo sức ảnh hưởng sách Trung Quốc - Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025 tổ chức tại TP. Nam Ninh, Quảng Tây trong khuôn khổ Tuần Văn hóa sách Trung Quốc - ASEAN 2025. Giải thưởng được bình chọn căn cứ theo các số liệu thống kê tại Trung Quốc về lượng tiêu thụ, độc giả phản hồi và truyền thông đánh giá. Đây chính là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi vững bước kiên trì với hành trình giới thiệu tác giả Việt ra nước ngoài”- dịch giả Nguyễn Lệ Chi, cho biết.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức bước vào thị trường sách Hoa ngữ ảnh 2

Tác phẩm mới nhất Chuyện tình thị trấn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được NXB Trẻ phát hành giữa tháng 7/2026

Để đưa được tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bước vào thị trường sách Hoa ngữ tỷ dân, dịch giả Lệ Chi chia sẻ: “Chúng tôi đã cùng lúc làm việc với nhiều NXB Trung Quốc để chào giới thiệu tác phẩm này, tới cuối tháng 7/2026 đã trao đổi thành công về bản quyền tiếng Trung cuốn Cho tôi một vé đi tuổi thơ với NXB Thế kỷ mới Quảng Đông. Đây là cuốn sách đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bước vào thị trường Hoa ngữ, đồng thời cũng là cuốn sách nặng ký thuộc dự án Thư viện Văn học Thiếu nhi ASEAN (ASEAN Children's Literature Library) của NXB Thế kỷ mới Quảng Đông.

Trong quá trình chào bán bản quyền tiếng Trung cuốn Cho tôi một vé đi tuổi thơ, chúng tôi cũng rất may mắn được sự ủng hộ của NXB Trẻ, của Hội đồng Sách cho Thanh Thiếu nhi Việt Nam (VBBY - IBBY Vietnam). Chúng tôi cám ơn họ rất nhiều. Hy vọng ngày càng có thêm nhiều tác phẩm văn học Việt Nam xuất sắc được giới thiệu ra thế giới”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức bước vào thị trường sách Hoa ngữ ảnh 3
Tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng sẽ được dịch sang tiếng Trung

Cho tôi một vé đi tuổi thơ được dịch sang tiếng Trung bởi dịch giả Hứa Dương Sa - chị từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh và hiện đang theo học Tiến sĩ tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Dịch giả Hứa Dương Sa từng chuyển ngữ sang tiếng Trung các tiểu thuyết Bến không chồng (nhà văn Dương Hướng, dịch cùng Giáo sư, Tiến sĩ Vương Gia), Thế giới xô lệch (nhà văn Trịnh Bích Ngân) đang chờ xuất bản.

Tiếp nối cuốn Cho tôi một vé đi tuổi thơ, Chibooks Agency hiện cũng tin cậy nhờ dịch giả Hứa Dương Sa dịch các tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tiếp tục chào bán bản quyền, như: Ngày xưa có một chuyện tình, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc...

Hoàng Nhân
Ngày xưa có một chuyện tình Cô gái đến từ hôm qua Mắt biếc Cho tôi một vé đi tuổi thơ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch giả Hứa Dương Sa dịch giả Nguyễn Lệ Chi

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa.
Thí sinh tốp 30% xuất sắc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.
Ảnh minh họa.
Phát huy cao nhất tiềm năng, giá trị nguồn lực đất đai
(Ngày Nay) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và tặng hoa Trưởng Đại diện UNESCO tại Hà Nội
300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Tôn vinh di sản trí tuệ Việt Nam
(Ngày Nay) - Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 19/12/2025, tại Hà Nội. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy với hơn 3000 đại biểu tham dự.
Niềm tin - Nền tảng của đồng thuận xã hội
(Ngày Nay) - Công tác tuyên giáo đang đứng trước yêu cầu mới là không chỉ truyền đạt chủ trương, định hướng tư tưởng mà phải chủ động quản trị niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển.