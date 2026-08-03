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Ngắm xe và nghe nhạc tại Scooter Fest 2026 ở TP.HCM

Trung Nghĩa In bài viết
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(Ngày Nay) - Trong hai ngày 8 và 9/8/2026 tại Global City (phường Bình Trưng, TP.HCM), một trong những sự kiện lớn nhất trong năm dành cho cộng đồng yêu xe scooter và xe cổ tại Việt Nam Scooter Fest 2026 diễn ra, trình làng khoảng 500 xe scooter cổ và hiện đại, môtô và ôtô cổ đến từ nhiều câu lạc bộ, hội nhóm và các nhà sưu tầm trên khắp cả nước.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ tham gia biểu diễn ủng hộ tại Scooter Fest 2026
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ tham gia biểu diễn ủng hộ tại Scooter Fest 2026

Ngắm xe từ thời Bảo Đại

Ông Nguyễn Xuân Thủy, thành Viên BTC Scooter Fest 2026, cho biết những chiếc xe cổ và quý bậc nhất nhì xuất hiện tại lễ hội lần này đáng kể như chiếc xe hiệu Motobecane AB1, sản xuất năm 1938, động cơ 125cc. Xe này còn nguyên giấy tờ từ thời Vua Bảo Đại, vừa tham gia dự án phim điện ảnh Chớp Bóng của Đạo Diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Chiếc xe Motobecane B1V2 - 1938 của ông Nguyễn Xuân Thủy. Ngoài ra là 4 chiếc xe trong bộ sưu tập của ông Huỳnh Minh Hiệp (Phó Chánh văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam).

“Được tổ chức bởi những người đam mê dòng xe Scooter, với sự đồng hành của Piaggio Việt Nam cùng một số tổ chức, cá nhân, Scooter Fest 2026 không đơn thuần là một buổi triển lãm xe mà là ngày hội của tình yêu, của ký ức và của những con người cùng chung một niềm đam mê” – ông Xuân Thủy cho biết.

Ngắm xe và nghe nhạc tại Scooter Fest 2026 ở TP.HCM ảnh 1

Chiếc Motobecane AB1 1938 sẽ xuất hiện tại Scooter Fest 2026 cho khách chiêm ngưỡng

Lễ hội dự kiến quy tụ khoảng 500 xe scooter cổ và hiện đại, môtô và ôtô cổ đến từ nhiều câu lạc bộ, hội nhóm và các nhà sưu tầm trên khắp cả nước. “Những chiếc xe mang dấu ấn của nhiều thập niên sẽ cùng hội ngộ, kể lại câu chuyện về một thời kỳ vàng son của ngành công nghiệp xe máy và ô tô thông qua từng đường nét thiết kế, từng tiếng động cơ và từng hành trình mà chúng đã đi qua” – ông Huỳnh Minh Hiệp háo hức cho biết.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Scooter Fest 2026 là chương trình bán công khai một số chiếc xe cổ và các hiện vật sưu tầm nhằm gây quỹ thiện nguyện. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ngoài việc đến phục vụ văn nghệ góp vui còn ủng hộ một chiếc xe Vespa cổ để chương trình bán công khai, gây quỹ thiện nguyện. BTC cho biết: “Toàn bộ hoạt động này được tổ chức với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, để niềm đam mê không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những giá trị xưa cũ mà còn góp phần mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”.

Nghe nhạc để yêu xe hơn

Trong hai ngày diễn ra sự kiện 8 và 9/8, có hàng loạt hoạt động hấp dẫn dành cho khách tham quan như: triển lãm xe cổ, diễu hành nội khu, giao lưu với các nhà sưu tầm, chia sẻ kinh nghiệm phục chế và bảo tồn xe, khu vực phụ tùng và phụ kiện cổ, hoạt động dành cho gia đình và trẻ em, biểu diễn nghệ thuật, cắm trại, trình diễn kỹ thuật, cùng nhiều chương trình giao lưu cộng đồng diễn ra liên tục.

Ngắm xe và nghe nhạc tại Scooter Fest 2026 ở TP.HCM ảnh 2

Sơ đồ khu vực diễn ra sự kiện lễ hội Scooter Fest 2026

Scooter Fest 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc nhận lời biểu diễn phục vụ miễn phí cho người hâm mộ như NSƯT Cao Minh - người có niềm đam mê đặc biệt với xe cổ từ trước đến nay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hai nhóm nhạc rock Sóc band và SPG band, ban nhạc Carmen mang phong cách Flamenco và Latin, nhóm Nhạc Xưa Sài Gòn bao gồm nhiều nghệ sĩ, diễn viên, bác sĩ, nhà báo… hứa hẹn đem đến sự kiện chương trình âm nhạc tái hiện đậm nét mang phong cách Sài gòn xưa.

Ông Xuân Thủy bày tỏ: “BTC mong muốn xây dựng không chỉ là một sự kiện về xe cổ, mà còn là một không gian kết nối con người. Đến với Scooter Fest 2026, mọi người có thể là doanh nhân, công nhân, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ, sinh viên hay người thợ sửa xe; có thể sở hữu một bộ sưu tập xe giá trị hoặc chỉ đơn giản là yêu thích vẻ đẹp của những chiếc scooter mang dấu ấn thời gian. Tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu và niềm đam mê dành cho xe cổ. Scooter Fest 2026 là lễ hội cho thấy rằng một chiếc xe cổ không chỉ mang giá trị của thời gian mà còn mang theo ký ức, tình bạn, sự kết nối và lòng nhân ái nữa”.

Trung Nghĩa
Huỳnh Minh Hiệp Scooter Nguyễn Xuân Thủy Nguyễn Võ Nghiêm Minh Bảo Đại Motobecane AB1 1938 Scooter Fest 2026

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