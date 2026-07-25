ASEAN Cup 2026: HLV Indonesia dành "lời có cánh" cho tuyển Việt Nam

Trước thềm ASEAN Cup 2026, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia John Herdman đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, trong đó ông dành sự đánh giá cao cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định đây sẽ là thử thách cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn của bóng đá "Xứ Vạn đảo."
Trong đợt tập huấn tại Bali từ đầu tháng 7, chiến lược gia người Anh đã tăng cường khối lượng tập luyện nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu khu vực.
Theo Huấn luyện viên Herdman, mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Indonesia vẫn là giành quyền tham dự World Cup và sau đó là đủ sức cạnh tranh ở sân chơi châu Á. Vì vậy, ASEAN Cup 2026 được xem là cơ hội quan trọng để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện lối chơi, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng sự gắn kết.
Nhận định về các đối thủ tại ASEAN Cup 2026, Huấn luyện viên Herdman đặc biệt nhắc tới đội tuyển Việt Nam. Ông cho biết đã theo dõi quá trình chuẩn bị của thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik và đánh giá đây là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực.
Theo nhà cầm quân người Anh, việc đội tuyển Việt Nam bổ sung thêm các cầu thủ nhập tịch chất lượng cùng chuỗi kết quả tích cực ở các trận giao hữu gần đây càng khiến đối thủ trở nên đáng gờm hơn.
Huấn luyện viên Herdman cho biết: "Tôi rất háo hức về cuộc đối đầu này. Theo tôi được biết, đội tuyển Việt Nam vừa nhập tịch 3 cầu thủ đến từ Brazil, vì vậy họ sẽ trở thành một đối thủ rất đáng gờm."
Ông Herdman cho rằng những đối thủ mạnh như đội tuyển Việt Nam chính là điều Indonesia cần để kiểm chứng năng lực và tiếp tục hoàn thiện đội bóng trước các mục tiêu lớn hơn. "Tôi cũng thấy họ đã giành chiến thắng trong 4 trận giao hữu trước khi bước vào giải đấu. Vì thế, chúng tôi thực sự cần được thử thách. Đó chính là mục tiêu của chúng tôi khi có mặt ở đây," Huấn luyện viên đội tuyển Indonesia nói.
Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia thuộc bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Indonesia sẽ lần lượt gặp Campuchia, Timor Leste, Việt Nam và Singapore. Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 3/8 được dự báo sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A cũng như tấm vé vào bán kết.
Với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng cùng tham vọng hướng tới World Cup, Indonesia được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm nhất, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt với đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
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