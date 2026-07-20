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BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp (Halftime Show) của trận chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7 tại sân New York New Jersey (MetLife), Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup, trận chung kết có chương trình biểu diễn giữa hiệp theo mô hình tương tự Super Bowl của giải bóng bầu dục Mỹ.
BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026

Theo FIFA, chương trình được đồng tổ chức với Global Citizen và do Chris Martin, trưởng nhóm Coldplay, đảm nhiệm vai trò giám tuyển nghệ thuật. Trước trận chung kết, FIFA mô tả đây là một "Final Halftime Show" mang tính lịch sử, được phát sóng trực tiếp tới người hâm mộ trên toàn thế giới.

BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 1
BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 2
BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 3
BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 4

BTS là một trong những nghệ sĩ được lựa chọn biểu diễn cùng Madonna, Shakira, Justin Bieber và Burna Boy. Trong phần trình diễn kéo dài khoảng 11 phút, nhóm thể hiện ca khúc "Dynamite", bản hit từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, góp phần tạo nên điểm nhấn giải trí của trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Việc xuất hiện tại chương trình mang ý nghĩa đặc biệt đối với BTS cũng như âm nhạc châu Á. Do đây là chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết FIFA World Cup, BTS đồng thời trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên góp mặt trên sân khấu Halftime Show của một trận chung kết FIFA World Cup.

BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 5
BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 6
BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 7
BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 8
BTS đi vào lịch sử với màn trình diễn "Dynamite" tại chung kết World Cup 2026 ảnh 9

Sự kiện tiếp tục nối dài dấu ấn của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại FIFA World Cup Qatar 2022, Jungkook – thành viên BTS – đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup với ca khúc "Dreamers". Bốn năm sau, BTS tiếp tục góp mặt trong một cột mốc lịch sử khác của giải đấu khi xuất hiện ở chương trình giữa hiệp đầu tiên của trận chung kết.

Theo FIFA, chương trình Halftime Show được tổ chức với sự phối hợp của Global Citizen nhằm kết nối bóng đá, âm nhạc và các hoạt động vì trẻ em trên toàn thế giới. Chương trình đồng thời hỗ trợ FIFA Global Citizen Education Fund - sáng kiến hướng tới huy động 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và bóng đá cho trẻ em trên toàn cầu.

Ảnh: GQ India & GMA News

Quỳnh Hoa
BTS Fifa World Cup 2026 Dynamite

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