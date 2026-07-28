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SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029

Quỳnh Hoa - Trọng Hiệp In bài viết
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(Ngày Nay) - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược. Trong khuôn khổ hợp  tác, Bia Saigon tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23 trong giai đoạn 2026 - 2029, tiếp nối cam kết đồng hành vì sự phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.  
Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện.

Thỏa thuận mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác giữa SABECO và VFF được thiết lập từ năm 2022. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong các năm qua, hai bên hướng tới việc mở rộng hợp tác sâu rộng, thúc đẩy tác động tích cực của thể thao, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và truyền cảm hứng đến cộng đồng người hâm mộ trên cả nước.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO cho biết: "Tại Việt Nam, bóng đá có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối hàng triệu người bằng niềm tự hào, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên. Đó cũng là những giá trị luôn đồng hành cùng SABECO và Bia Saigon trên hành trình phát triển đi lên cùng đất nước. Chúng tôi vinh dự khi Bia Saigon tiếp tục được VFF tin tưởng lựa chọn là Đối tác độc quyền ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần tiếp sức cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng tự hào dân tộc đến với cộng đồng."

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 ảnh 1

Ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO

Kể từ năm 2022, SABECO và Bia Saigon đã đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia trên hành trình chinh phục nhiều giải đấu khu vực và quốc tế. Việc đầu tư cho bóng đá là một phần trong chiến lược dài hạn của SABECO nhằm thúc đẩy phát triển thể thao Việt Nam, hỗ trợ các tài năng trẻ và khuyến khích lối sống cân bằng, năng động và tích cực trong cộng đồng.

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 ảnh 2
SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 ảnh 3
SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029 ảnh 4
Toàn cảnh lễ ký kết

Bên cạnh đó, SABECO còn triển khai nhiều sáng kiến hướng đến cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần thể thao, tiêu biểu là sáng kiến "Việt Nam Thắng Vàng" năm 2022 đã góp phần kết nối hàng triệu người hâm mộ hướng về các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31, đồng thời hỗ trợ phục vụ công tác tập huấn và thi đấu của các vận động viên quốc gia.

Từ năm 2023 đến 2025, SABECO tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" góp phần tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc trong năm, qua đó khích lệ tinh thần cống hiến và thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà.

Quỳnh Hoa - Trọng Hiệp
SABECO VFF bóng đá Việt Nam

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