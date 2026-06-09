Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Ngày Nay) - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 11-13/6. Đến thời điểm này, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức, chú trọng phổ biến quy chế thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Sẵn sàng cho kỳ thi

Năm nay, thành phố Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 1/10 tổng số thí sinh cả nước. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, thành phố tăng cường rà soát cơ sở vật chất tại các điểm thi. Việc phối hợp lực lượng công an, y tế, điện lực được triển khai chặt chẽ bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn.

Thành đoàn-Hội Sinh viên thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” với gần 9.800 tình nguyện viên tại 222 điểm thi. Đến nay, 126 xã, phường đã hoàn tất công tác tổ chức kỳ thi. Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Hoài Đức Nguyễn Văn Dũng cho biết, từ nay đến ngày thi, đơn vị tiếp tục rà soát lần cuối các điều kiện tổ chức kỳ thi, tăng cường công tác bảo vệ, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và sẵn sàng các phương án xử lý tình huống phát sinh.

Thành phố Hồ Chí Minh có số thí sinh đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đông nhất cả nước, với gần 143.000 em. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ coi thi, giáo viên… ở tất cả các điểm thi. Ban Chỉ đạo kỳ thi đã phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, nhất là công an thành phố tập huấn cho lực lượng bảo vệ các điểm thi để phát hiện, phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.

Ở các tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, công tác chuẩn bị cho kỳ thi phải tính đến nhiều tình huống đặc thù, dành sự quan tâm đặc biệt đối với thí sinh ở vùng sâu, vùng xa. Tỉnh Lai Châu năm nay có 4.672 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với 23 điểm thi chính thức và 23 điểm thi dự phòng. Điểm thi xa trung tâm tỉnh lỵ nhất nằm tại Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Ka Lăng, thuộc xã biên giới Thu Lum, cách khoảng 220km.

Thời điểm diễn ra kỳ thi là cao điểm mùa mưa ở Lai Châu. Ban Chỉ đạo kỳ thi đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống thời tiết, thiên tai có thể xảy ra.

Theo ông Vũ Tiến Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh Lai Châu, các điểm thi xa trung tâm tỉnh lỵ và ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ nhận đề sớm hai ngày. Sau khi kết thúc kỳ thi, chính quyền các xã phối hợp cơ quan chức năng bảo vệ, bố trí phương tiện vận chuyển bài thi về. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, Ban Chỉ đạo sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ. Tại một số địa phương, chính quyền xã huy động thêm nguồn lực hỗ trợ tiền ăn, chỗ ở miễn phí cho các thí sinh tự do có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, tỉnh Nghệ An có hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng hơn 2.000 em so với năm 2025.

Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tương Dương cho biết, 80 đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã sẵn sàng để tiếp sức mùa thi cho thí sinh ở điểm thi Trường trung học phổ thông Tương Dương 1.

Ở điểm thi này, phần lớn thí sinh là người dân tộc thiểu số, nhiều em nhà cách điểm thi hơn 100km, cho nên có mặt tại điểm thi trước vài ngày. Đội hình thanh niên tình nguyện liên hệ các phòng trọ giá rẻ, phòng trọ miễn phí hỗ trợ thí sinh và cha mẹ học sinh ở xa. Chị Lô Thị Lan cũng dành một số phòng trọ của gia đình hỗ trợ miễn phí cho các em.

Tạo tâm thế thoải mái cho thí sinh

Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Chí Thức cho biết, những ngày sát kỳ thi, học sinh luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của nhà trường và giáo viên. Các thầy, cô giáo thường xuyên hỗ trợ các em hệ thống lại kiến thức và giải đáp những thắc mắc.

Với môi trường nội trú, các thầy, cô giáo không chỉ là người dạy kiến thức mà còn đóng vai trò là “người cha, người mẹ”, chăm sóc học sinh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Vì vậy, các em luôn cảm thấy yên tâm tập trung tối đa cho việc ôn luyện, tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Tại Trường trung học phổ thông Tiền Phong (Hà Nội), Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Nam cho biết, nhà trường đã chủ động triển khai lộ trình ôn tập bảo đảm khoa học, đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Các hoạt động chuyên môn được thực hiện tích cực nhằm tối ưu hóa điểm số thông qua việc bám sát đề minh họa, luyện đề thường xuyên, tổ chức các kỳ thi thử để học sinh rèn kỹ năng làm bài, phân bổ thời gian và giải tỏa áp lực tâm lý. Nhà trường cũng thường xuyên trao đổi kết quả học tập, các bài thi thử để cha mẹ học sinh nắm bắt học lực thực tế của con em.

Tại Trường trung học phổ thông Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh), Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Thu Thủy cho biết, nhà trường đã thực hiện tốt công tác ôn thi và quán triệt quy chế thi đến học sinh.

Các điểm thi cần thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Đồng thời thực hiện đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; xử lý tình huống đúng hướng dẫn. Các điểm thi không lơ là, chủ quan nhưng cũng không quá căng thẳng, áp lực; không tự xử lý tình huống. Việc tăng cường tinh thần trách nhiệm; tăng cường trình độ, chuyên môn nghiệp vụ… sẽ góp phần tạo nên thành công của kỳ thi. Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Nghiêm Văn Bình

Với quy mô thí sinh dự thi lớn, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Nghiêm Văn Bình lưu ý, các điểm thi cần thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Đồng thời thực hiện đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; xử lý tình huống đúng hướng dẫn. Các điểm thi không lơ là, chủ quan nhưng cũng không quá căng thẳng, áp lực; không tự xử lý tình huống. Việc tăng cường tinh thần trách nhiệm; tăng cường trình độ, chuyên môn nghiệp vụ… sẽ góp phần tạo nên thành công của kỳ thi.

Đề cao trách nhiệm của trưởng điểm thi

Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, Trưởng điểm thi điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm thi; bảo quản, sử dụng đề thi, bài thi; các phòng không sử dụng trong buổi thi phải được khóa, niêm phong trước mỗi buổi thi.

Trưởng điểm thi phân công nhiệm vụ cho các thành viên làm nhiệm vụ; tổ chức phổ biến cho thí sinh các quy định bảo vệ bí mật Nhà nước về đề thi và các hành vi vi phạm quy chế thi. Điểm thi phối hợp lực lượng công an triển khai các giải pháp, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng ngừa việc thí sinh gian lận trong kỳ thi khi có yêu cầu của Hội đồng thi hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Trước mỗi buổi thi, cần bảo đảm các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ phải được lưu giữ tại phòng trực của điểm thi, được khóa, niêm phong đến khi kết thúc buổi thi. Tổ chức bốc thăm vị trí thực hiện nhiệm vụ giám sát, coi thi, bảo đảm nguyên tắc một giám thị không coi thi quá một lần tại một phòng thi trong kỳ thi.

Điểm thi bố trí nơi bảo quản đồ dùng của thí sinh (vật dụng cá nhân, tài liệu không được phép mang vào phòng thi) với khoảng cách ít nhất 25m tính từ nơi bảo quản đến phòng thi. Giám thị coi thi không được ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài của thí sinh. Giám sát phòng thi thực hiện việc giám sát không quá ba phòng thi liền nhau trong cùng một tầng và cùng một tòa nhà…

Để phục vụ quá trình làm bài, thí sinh được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê-ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Các em không được mang vào phòng thi, phòng chờ giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin...

Tại buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau hai phần ba thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi, giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi. Với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn.

Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cáo giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện. Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng giám sát phòng thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi, do Trưởng điểm thi quyết định.